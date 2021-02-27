شكرا لقرائتكم خبر عن «الخطيب» يشارك في افتتاح أول مستشفى لعلاج أورام الأطفال فى الأقصر (صور) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الكابتن، محمود الخطيب، رئيس مجلس إدارة النادي الأهلي، اليوم السبت، في افتتاح مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بمدينة طيبة في الأقصر، وحرص الكثير من المتواجدين على التقاط الصور التذكارية معه واستقبال كبير من جانب المتواجدين.

شارك عدد من الوزراء والشخصيات العامة، في افتتاح مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال، اليوم على رأسهم وزراء: التضامن الاجتماعي نيفين القباج، وزير السياحة والآثار الدكتور خالد العناني، ووزير الطيران المدني محمد منار، ومصطفى وزيرى، الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، بحضور محافظ الأقصر مصطفى آلهم.

وتواجد كذلك عدد من نواب مجلس الشعب ومنهم محمد أبوالعنين، وحماده العمارى، وبهاء ابو الحمد، واحمد ادريس، وامانى الشعولى، ومحمد عطالله، عضو مجلس الشيوخ بجانب أستاذ طب الحالات الحرجة بالقصر العيني، حسام موافي، وعدد من المتخصصين في مجال الأورام.

محمود الخطيب فى افتتاح أول مستشفى أورام للاطفال بالأقصر