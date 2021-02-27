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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

استقبل اللواء عبدالحميد الهجان، محافظ القليوبية، وفد تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، من أعضاء مجلس النواب عن محافظة المحافظة، وهم عمرو درويش أمين سر لجنة الإدارة المحلية بمجلس النواب، ومحمد عبدالعزيز وكيل لجنة حقوق الانسان، ومرسيل سمير عضو لجنة المشروعات الصغيرة والمتوسطة، ومحمود بدر.

في بداية اللقاء، رحب المحافظ بأعضاء تنسيقية شباب الأحزاب، مؤكدا على دورهم الفعال في تنفيذ خطة القيادة السياسية نحو الارتقاء بالدولة وتحقيق التنمية المستدامة.

استعرض محافظ القليوبية خريطة المشروعات التنموية والخدمية التي استهدفتها الدولة المصرية في كافة المجالات، وكيفية تنفيذ هذه المشروعات خلال فترة وجيزة بسواعد أبناء المحافظة وبدعم القيادة السياسية المستمر، مشيدا بدور الشباب في كافة الإنجازات التي شهدتها المحافظة، فالشباب يشكلوا النسبة الأكبر في المشاركة والبناء والقيادة لهذه المشروعات العملاقة.

تطرق المحافظ خلال اللقاء للحديث عن مشروعات محافظة القليوبية والتحدي والصعوبات التي تم التغلب عليها لتحقيق حياة أفضل للمواطن، مشيرا إلى حجم الإنجازات والتطور الذي حققته المحافظة في مجال الصرف الصحي ومياه الشرب والطرق والصحة والتعليم وغيرها من المشروعات.

ووجه أعضاء الوفد والسياسيين الشكر للمحافظ على الجهود التي تبذلها الأجهزة التنفيذية بالمحافظة والعمل المتواصل للارتقاء بسبل الحياة وتحقيق تنمية حقيقية على أرض القليوبية.

محافظ القليوبية يستعرض المشروعات التنموية مع نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين

محافظ القليوبية يستعرض المشروعات التنموية مع نواب تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين