شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 134 مخالفة متنوعة وإعدام 328 كيلو أغذية غير صالحة للاستخدام الآدمي بالمنيا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شدد اللواء أسامة القاضي، محافظ المنيا، على استمرار تكثيف الحملات الرقابية على المنشآت الغذائية والمحال التجارية بجميع مراكز المحافظة، بالتنسيق مع الجهات المعنية، وذلك في إطار متابعة الحالة العامة بالأسواق ومدى توافر السلع الغذائية، والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين مع اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

أضاف المحافظ، أن تلك الإجراءات تأتي بهدف إحكام الرقابة على كافة السلع والمنتجات الغذائية، للتأكد من سلامة المنتجات المعروضة بها ومراعاتها لكافة الاشتراطات الصحية والبيئية لضمان وصول منتجات آمنة للمواطنين، في ضوء الاجراءات الوقائية والاحترازية المتخذة من قبل الدولة لمواجهة الموجة الثانية من فيروس كورونا المستجد.

من جانبه أوضح الدكتور محمد نادي، وكيل وزارة الصحة بالمنيا، أن الإدارة العامة للطب الوقائي بالمديرية «إدارة مراقبة الأغذية» نفذت عدداً من الحملات التفتيشية خلال الأيام الماضية، حيث تم المرور على 213 منشأة غذائية، وأسفرت عن تحرير134 محضر للمخالفات المضبوطة، وضبط منشأتين غذائيتين، تعملان بدون ترخيص، وبها نقص شديد في الاشتراطات الصحية، وتم مخاطبة الجهات المختصة لغلق تلك المنشأت لما تمثله من خطر داهم على الصحة العامة.

وقال الدكتور على قاسم مدير الادارة العامة للطب الوقائي، إنه تم إعدام 328 كيلو جرام أغذية مختلفة و310 لتر عصائر وألبان لوجود تغير في خواصها الطبيعية، وتم سحب 429 عينة، وإرسالها للمعامل لبيان مدي صلاحيتها للاستهلاك الآدمي.