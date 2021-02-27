شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الجيزة يتفقد لجان امتحانات الصف الأول الثانوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، لجان امتحانات الفصل الدراسي الأول للصف الأول الثانوي بمدرسة السعيدية الثانوية بنين بحي جنوب الجيزة للاطمئنان على سير الامتحانات وتوفير المناخ المناسب للطلاب لأداء الامتحانات على أكمل وجه.

‏وأشار محافظ الجيزة إلى أن غرفة العمليات بالمحافظة تتابع سير عملية الامتحانات على مدار الساعة وعلى اتصال مستمر بغرف العمليات بمديريتي الصحة والتعليم لتذليل أي عقبات وتوفير كافة سبل الراحة للطلاب.

وحرص على الاطمئنان من الطلاب على مستوى الامتحانات والتأكد من عدم وجود أي عقبات قد تواجههم، حيث أدى اليوم الطلاب الامتحانات في مادتى اللغة العربية والأحياء، وخلال الجولة، أكد محافظ الجيزة على جميع المراقبين بضرورة توفير الهدوء اللازم داخل اللجان للطلبة للتمكن من أداء الامتحان في جو مناسب.

كما اطمأن على الالتزام باتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية للحد من فيروس كورونا ومراعاة التباعد وترك مسافات كافية بين الطلبة مع التزامهم بارتداء الكمامات ومصادر التهوية داخل الفصول، وذلك حرصًا على سلامتهم، حيث وجه مدير مديرية الشؤون الصحية بالتأكيد على ضرورة تواجد الأطقم الطبية بكل اللجان على مستوى الأحياء والمراكز والقرى وتوفير أدوية الطوارئ اللازمة لمواجهة أي حالات قد تطرأ خلال فترة الامتحانات.

كما وجه برفع كفاءة النظافة بمحيط المدارس وعدم السماح بوجود أي مخلفات وإزالة أي مصادر للضوضاء حول المدارس لتوفير سبل الراحة والبيئة المناسبة لأداء الامتحانات.

وأكد راشد، في تصريحات له، أن هناك متابعة يومية لسير الامتحانات وذلك من خلال تقرير يومى من مديرية التربية والتعليم بالمحافظة، حيث يؤدي حوالي 74754 طالبًا وطالبة الامتحانات داخل 3738 لجنة بحوالي 434 مدرسة على مستوة المحافظة وتستمر الامتحانات حتى 8 مارس 2021.