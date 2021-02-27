شكرا لقرائتكم خبر عن غدا.. انطلاق الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الأطفال (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تنطلق صباح اليوم ولمدة 4 أيام الحملة القومية للتطعيم ضد مرض شلل الاطفال على مستوى المحافظة بالكامل .

وأكد اللواء أحمد راشد محافظ الجيزة أن الحملة تستهدف تطعيم الاطفال في الفئة العمرية من سن يوم حتى 5 سنوات بالمجان من خلال الوحدات والمكاتب والمراكز الصحية في إطار خطة الدولة للحفاظ على مصر خالية من مرض شلل الاطفال .

وأشار أنه تم تجهيز فرق تطعيم متخصصة ثابتة ومتحركة من خلال مديرية الشؤون الصحية والتي ستقوم بالمرور على المنازل والحضانات والميادين والأسواق وأماكن التجمعات البشرية في المراكز الصحية ومكاتب الصحة والوحدات الصحية لتطعيم الاطفال حيث أنه تم تجهيز زجاجات الطعوم اللازمة للأطفال المستهدفين بالمحافظة وذلك بدءآ من الساعة الثامنة صباحآ وحتي الخامسة مساءآ .