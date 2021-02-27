شكرا لقرائتكم خبر عن تعليم الوادي الجديد : غرفة عمليات رئيسية لمتابعة امتحانات الفصل الدراسي الأول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الدكتور سمير النيلى، وكيل وزارة التربية والتعليم في الوادى الجديد أنه تم تشكيل غرفة عمليات رئيسية بديوان عام المديرية والتواصل الدائم مع الغرف الفرعية في الإدارات التعليمية من خلال شبكة سكايب للمتابعة اللحظية لامتحانات الفصل الدراسى الأول فى الوادى الجديد .

وأضاف أنه تم تجهيز جميع لجان الامتحانات مع التأكيد على إجراءات الأمن وتوفير المناخ المناسب لسير العمل دون أى معوقات، مع ضرورة إلتزام الجميع بضوابط الإمتحانات وتعاون وتضافر الجهود وتذليل أى عقبات حال حدوثها على الفور من أجل توفير كافة سبل الراحة والطمأنينة للطلاب خلال فترة الإمتحانات .

جدير بالذكر أنه أدى الامتحانات اليوم السبت طلاب الصف الأول الثانوى إلكترونيا وطلاب الصف الأول الثانوى لمدارس التعليم الفنى وطلاب الصف الأول الثانوى لمدارس التربية الخاصة.