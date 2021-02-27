شكرا لقرائتكم خبر عن مصر للطيران تتكفل بنقل جثامين أبناء الصعيد المتوفين بالخارج حتى المقابر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أكد الطيار محمد منار وزير الطيران المدنى أن الوزارة تحرص دائماً على تقديم كافة التسهيلات والخدمات اللازمة لأبناء صعيد مصر، وذلك في ضوء توجهات الحكومة المصرية لتنمية مدن الصعيد حيث تولى الوزارة اهتماماً كبيراً بتطوير وتحديث مطارات الوجه القبلى بشكل دائم وتحسين كافة الخدمات المقدمة للمسافرين من أجل رفع الكفاءة التشغيلية للمطارات وبخاصة مطار سوهاج الذي يعد من أهم المطارات الإقليمية في مصر حيث يخدم المطار مخططات الدولة لجذب الاستثمارات ومواكبة مشروعات التنمية بمنطقة الصعيد والوجه القبلي.

وقال: لقد تم الانتهاء مؤخراً من أعمال التطوير بالمطار ومنها تطوير صالات كبار الزوار والمباني الإدارية والخدمية، كما تم انشاء مبنى جديد المخازن والذى بدأت الأعمال الانشائية بها في مارس ٢٠٢٠ وتم الانتهاء منها في يناير الماضى ٢٠٢١ وتيسراً على مرتادى المطار تم انشاء مظلات لساحتى انتظار وتوديع الركاب هذا فضلاً عن تطوير البنية التحتية بالمطار ومن بينها تحديث واحلال طلمبات مياه الشرب وزيادة المساحات الخضراء بالمطار وحفاظا على سلامة المسافرين والعاملين بالمطار تم الانتهاء من مشروع رفع كفاءة شبكة مكافحة الحريق الارضية وذلك من أجل الوصول لأعلى معدلات السلامة والأمان .

وأضاف أنه جارى حالياً أعمال الصيانة لبرج المراقبة الجوية لرفع كفاءته وانشاء مظلات للسيارات وصالة انتظار جديدة تسع ٢٥٠ فرد وملحق بها دورات مياه وكافيتريا ومجهزة بكافة الانظمة المطلوبة لخدمة الركاب والمرافقين .

ومن منطلق دورها الوطنى نحو المساهمة في تقديم كافة سبل الدعم لابناء الصعيد وتذليل كافة الصعوبات التي قد تواجههم وبخاصة العاملين المغتربين بالخارج، تقوم الشركة الوطنية مصر للطيران بدورها نحو المسئولية المجتمعية وذلك بنقل جثامين أبناء الوطن من المغتربين العاملين بالخارج إلى مطار القاهرة الدولى وبعد وصولها لمصر تتحمل شركة مصر للطيران تكلفة نقلها برا إلى محافظة سوهاج.

هذا بجانب الجهود المبذولة مع وزارة الصحة من خلال التنسيق والتعاون مع مديرية الصحة بمحافظة سوهاج بشأن تخصيص عدد (٣) ثلاجات حفظ موتى بالمستشفيات لصالح مطار سوهاج على أن يتم نقل الجثمان إلى إحدى تلك المستشفيات المتعاقد معها، وذلك في حالة تأخر استلام الجثمان من ذويه.