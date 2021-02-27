شكرا لقرائتكم خبر عن ضبط 64 مخالفة تموينية متنوعة في المنيا والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
أعلنت مديرية تموين المنيا عن ضبط 64 مخالفة متنوعة خلال الحملات الرقابية التي تنظمها المديرية بالتعاون مع الجهات المعنية، بهدف احكام الرقابة على كافة السلع والمواد الغذائية والتأكد من جودة الخدمات المقدمة للمواطنين.
يأتي ذلك في إطار تنفيذ توجيهات اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا بتكثيف الحملات المرورية على المخابز البلدية والأسواق، والتصدي بكل حسم للمخالفين من خلال اتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيالهم.
من جانبه، أوضح الدكتور محمود يوسف، وكيل وزارة التموين في المنيا أنه تم خلال الحملات ضبط 64 مخالفة تموينية منها 48 مخالفة للمخابز البلدية، تنوعت المخالفات بين (خبز ناقص الوزن – انتاج خبز غير مطابق للمواصفات – قضايا أخرى متنوعة)، بالإضافة لضبط 15 مخالفة تموينية في مجال متابعة الأسواق، تنوعت المخالفات بين (عدم الإعلان عن أسعار المنتجات – بيع بأزيد من الثمن -منتجات منهية الصلاحية – ذبح خارج السلخانة -عدم وجود شهادات صحية –منتجات مجهولة المصدر-قضايا أخري متنوعة)، بالإضافة إلى مخالف في مجال المواد البترولية.
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