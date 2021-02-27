نائب محافظ المنيا يتابع سير امتحانات الصف الأول الثانوي بعدد من اللجان

شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ المنيا يتابع سير امتحانات الصف الأول الثانوي بعدد من اللجان والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا نائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد، بمتابعة سير امتحانات الصف الأول الثانوي، والتي بدأت صباح اليوم، في 131 مدرسة، بإجمالي 31 ألف و117 طالب وطالبة، (منتظم وخدمات ومنازل)، حيث اطمئن نائب المحافظ على انتظام أداء الطلاب للامتحانات، بعدد من لجان مركز ومدينة المنيا.
جاء ذلك بحضور محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والعقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا ، والدكتور على عبد السلام، مدير إدارة المنيا التعليمية.
شملت جولة نائب المحافظ لجان، مدرسة الشهيد محمد وحيد حبشي الثانوية بنات، ومدرسة البرجاية الثانوية المشتركة، حيث تابع مدي التزام اللجان بكافة الإجراءات لضمان سلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم داخل وخارج اللجان، وبوابات التعقيم وارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية، ومنع أي تجمعات او تكدس أمام اللجان.
ووجه نائب المحافظ مسئولي التطوير التكنولوجي بالمدارس، بالتواجد المستمر خلال مدة الامتحانات، وتقديم كافة أنواع الدعم الفني وتذليل كافة العقبات والتحديات أمام الطلاب، بما يمكنهم من التركيز وحسن أداء الامتحانات.