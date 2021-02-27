شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ المنيا يتابع سير امتحانات الصف الأول الثانوي بعدد من اللجان والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - كلف اللواء أسامة القاضي محافظ المنيا نائبه الدكتور محمد محمود أبو زيد، بمتابعة سير امتحانات الصف الأول الثانوي، والتي بدأت صباح اليوم، في 131 مدرسة، بإجمالي 31 ألف و117 طالب وطالبة، (منتظم وخدمات ومنازل)، حيث اطمئن نائب المحافظ على انتظام أداء الطلاب للامتحانات، بعدد من لجان مركز ومدينة المنيا.

جاء ذلك بحضور محمد الرشيدي، وكيل وزارة التربية والتعليم بالمحافظة، والعقيد محمد صلاح، رئيس مركز ومدينة المنيا ، والدكتور على عبد السلام، مدير إدارة المنيا التعليمية.

شملت جولة نائب المحافظ لجان، مدرسة الشهيد محمد وحيد حبشي الثانوية بنات، ومدرسة البرجاية الثانوية المشتركة، حيث تابع مدي التزام اللجان بكافة الإجراءات لضمان سلامة الطلاب خلال فترة الامتحانات، واستمرار أعمال التطهير والتعقيم داخل وخارج اللجان، وبوابات التعقيم وارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين، مع اتخاذ كافة التدابير والإجراءات الوقائية، ومنع أي تجمعات او تكدس أمام اللجان.

ووجه نائب المحافظ مسئولي التطوير التكنولوجي بالمدارس، بالتواجد المستمر خلال مدة الامتحانات، وتقديم كافة أنواع الدعم الفني وتذليل كافة العقبات والتحديات أمام الطلاب، بما يمكنهم من التركيز وحسن أداء الامتحانات.