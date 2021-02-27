شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري: حظر أعمال حجز مياه الأمطار والسيول خارج الأودية الطبيعية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - قال الدكتور محمد عبدالعاطي وزير الري إنه تم استحداث مواد في قانون الموارد المائية والري الجديد المقرر عرضه علي مجلس النواب الأسبوع الحالي، تحظر إقامة أي منشآت أو أعمال لحجز مياه الأمطار والسيول الجارية في الأودية الطبيعية أو تحويلها عن مسارها الطبيعي إلا بترخيص من الوزارة ، مع إلزام الجهات والأفراد والشركات وأصحاب المنشآت السياحية وغيرها بتنفيذ أعمال الحماية اللازمة لحمايتها من أخطار الأمطار والسيول وعلى نفقة هذه الجهات .

ونبه وزير الري في تصريحات صحفية السبت إلي جواز قيام الوزارة بإزالة أى منشآت أو وقف أى نشاط من شأنه التأثير على مخرات السيول أو منشآت الحماية وتخزين وتصريف الأمطار والسيول ، مع التأكيد على أهمية دور الأجهزة المحلية والمحافظات فى مواجهة التعديات على مخرات السيول ومداومة صيانتها.