شكرا لقرائتكم خبر عن وزير الري: حظر أي أعمال على حرم نهر النيل وضوابط للعائمات النيلية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

كشف الدكتور محمد عبدالعاطي، وزير الموارد المائية والري، عن تفاصيل جديدة حول قانون الموارد المائية والري الجديد والمقرر عرضه على مجلس النواب، الأسبوع الحالي، موضحًا أنه يتضمن نصوصًا حاسمة تمنع التعدي على حرم نهر النيل وجسوره والمجاري المائية.

وقال «عبدالعاطي»، في تصريحات صحفية، السبت، إنه حرصًا على نهر النيل الذي يُعد المصدر الرئيسى للمياه في مصر، فقد تم استحداث عدد من المواد التي تستهدف حماية مجرى نهر النيل وجسوره من خلال حظر إقامة أي منشآت أو أعمال بمنطقة حرم النهر دون الحصول على الموافقة المسبقة من الوزارة.

وأضاف وزير الري أن القانون الجديد يحظر رسو أي عائمات دون ترخيص أو إنشاء عائمات جديدة إلا بموافقة مسبقة، مع حظر إقامة المزارع السمكية في مجرى النيل وحتى خمسة كيلومترات خلف قناطر إدفينا وهويس دمياط وبالرياحات والترع العامة، وحظر استخدام المياه العذبة في تغذية المزارع السمكية.