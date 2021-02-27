شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ الغربية يكرم عامل النظافة المثالي لتميزه في أداء عمله والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية بتكريم الأستاذ عبدالمعطي عامل النظافة بحي ثان طنطا، وذلك لإخلاصه وتفانيه في العمل، حيث يقضي ساعات طويلة في العمل بالشارع لإيمانه بأهمية عمله وأهمية الشوارع النظيفة في الحياة الصحية لمواطني المدينة.

وأكد المحافظ على احترامه وفخره بتلك النماذج المشرفة من أبناء المحافظة الذين يبذلون أقصى جهدهم في العمل ويسعون جاهدين لإظهار المحافظة في أجمل صورة دون انتظار أي مقابل.