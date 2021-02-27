شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التموين ومحافظ الشرقية يشاركان في تشييع جثمان رئيس جامعة الزقازيق السابق والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شارك الدكتور على المصيلحي، وزير التموين والتجارة الداخلية، والدكتور ممدوح غراب ،محافظ الشرقية، والدكتور عثمان شعلان ،رئيس جامعة الزقازيق، أمس، في تشييع جثمان الدكتور خالد عبدالباري الرئيس الأكاديمي لجامعة «هيرتفوردشاير» بالعاصمة الإدارية الجديدة، والرئيس السابق لجامعة الزقازيق، والذي وافته المنية صباح اليوم وذلك بمدينة العاشر من رمضان.

قال المحافظ أن الراحل الكريم كان نموذجا يحتذي به في الإخلاص والتفاني في العمل وخدمة الجامعة ورسالتها السامية، وطوال مسيرته العلمية ظل يجوب ديار العلم والمعرفة بحثا وشغفا وحبا للعلم وأهله حتى فارقنا اليوم، بعد أن قضي سنوات عمره في خدمة العلم والعلماء، فكان مثالا مشرفا للعلماء المصريين في كل المحافل والأوساط العلمية .

أكد محافظ الشرقية أن جامعة الزقازيق ستظل تسطر بأحرف من نور ما قدمه الفقيد من علم وعمل وعطاء ساهم في تقدم الجامعة ورفعتها، معززا من مشاركتها مع الجهاز التنفيذي لخدمة قضايا وتنمية المجتمع.

أعرب المحافظ عن خالص تعازيه ومواساته لأسرة الراحل الكريم، مقدما واجب العزاء لهم ولزملائه وتلاميذه ومحبيه، داعيا المولي عز وجل أن يتغمده بواسع رحمته ومغفرته وأن يلهم أهله وذويه الصبر والسلوان



حضر تشييع الجنازة اللواء السعيد عبد، المعطي الخبير الوطني للتنمية المحلية مستشار المحافظ للمشروعات، والمهندس خالد شاهين، رئيس جهاز تنمية مدينة العاشر من رمضان، وعدد من المحافظين السابقين ورؤساء الجامعات، وأعضاء مجلسي النواب والشيوخ ،وعمداء الكليات وأساتذة جامعة الزقازيق ومحبي الراحل الكريم .