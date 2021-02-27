شكرا لقرائتكم خبر عن أول مارس أولى لقاءات مبادرة "مصرية بـ100 راجل" مع المصريات بالخارج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - يشهد يوم الاثنين المقبل، 1 مارس، تنظيم أول لقاء عبر تقنية فيديو كونفرانس، فى إطار مبادرة «مصرية بـ100 راجل»، مع نماذج من المرأة المصرية بالخارج فى عدد من الدول حول العالم.

وتم اختيار هذا الموعد لأول لقاء بالمبادرة يكون تزامنا مع بداية شهر المرأة، وهى لقاءات تستهدف وضع أفكار ورؤى لمشاركة المرأة المصرية فى دعم القضايا الوطنية للدولة المصرية، كذلك طرق المشاركة فى المبادرات الوطنية من خلال وزارة الهجرة.

والمبادرة بهدف الاستفادة من خبرات وتجارب الدولة المصرية بالخارج فى دعم قضايا الدولة المصرية، ودمجهم فى المبادرات الوطنية ومحاور التنمية، فى إطار تنفيذ استراتيجية وزارة الهجرة لربط المصريين بالخارج بوطنهم الأم والدفاع عنها خارجيا.

وتهدف المبادرة لدعم مشروع تطوير القرى المصرية، الذى قطعت فيه مصر شوطا كبيراً، فى سبيل الارتقاء بحياة المصريين فى المناطق الأكثر احتياجا، بالمحافظات الأكثر تصديرا للهجرة غير الشرعية، تنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية.

والمبادرة تعكس تقدير الدولة الشديد لدور المرأة المصرية بالخارج داخل مختلف المجتمعات الأجنبية، وما لها من تأثير واسع فى مختلف المجالات العاملة بها، حتى أصبحنا نمتلك قوة كبيرة تمثلها المرأة المصرية خارجيا، دفعتنا لاستمرار السعى فى الاستفادة من تلك الخبرات العميقة للمرأة المصرية فى دعم القضايا الوطنية للدولة المصرية، والعمل على دمجها فى عملية التنمية، وإطلاق المبادرة تلبية لرغبة عدد كبير من المصريات بالخارج.