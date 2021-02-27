أخبار مصر.. إقامة التراويح فى شهر رمضان بالمساجد المسموح فيها بخطبة الجمعة

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القاهرة - سامية سيد - نشر الخليج 365 المزيد من الأخبار والتقارير الهامة على مدار الساعات القليلة الماضية، أبرزها قرار السماح بإقامة صلاة التراويح خلال شهر رمضان المبارك، داخل المساجد المسموح بخطبة الجمعة فيها، فضلاً عن تقارير عن امتحانات الفصل الدراسي الأول بالجامعات، والصف الأول الثانوى، وتقارير اقتصادية وسياسية ورياضية وفنية متنوعة.

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كشفت هيئة الأرصاد الجوية عن الظواهر الجوية المتوقعة من اليوم السبت 27 فبراير 2021 إلى الخميس 4 مارس 2021

إقامة صلاة التراويح فى شهر رمضان بالمساجد المسموح فيها بخطبة الجمعة

تقرر إقامة صلاة التراويح فى شهر رمضان المبارك بالمساجد التى تقام بها الجمعة، وذلك للصلاة فقط دون السماح بأية موائد إفطار، أو إقامة اعتكاف، مع استمرار عدم السماح بفتح الأضرحة أو دورات المياه أو دور المناسبات، والالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية ومراعاة مسافات التباعد





توزيع كمامات على طلاب أولى ثانوى قبل دخول اللجان لأداء امتحان التيرم.. صور

شهدت مدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة، توزيع كمامات على طلاب الصف الأول الثانوي العام أثناء دخولهم لجان الامتحانات لأداء أول يوم بامتحانات الفصل الدراسي الأول لتأمينهم وتطبيقا للاجراءات الاحترازية ضد كورونا.





كشف حرارى وتعقيم للطلاب بجامعة عين شمس مع انطلاق الامتحانات.. فيديو وصور

تشهد كلية طب الأسنان بجامعة عين شمس، إجراءات احترازية مشددة تزامنا مع استقبال الطلاب وانطلاق مارثوان امتحانات الفصل الدراسى الأول. وشهدت بوابات الكلية إجراءات احترازية مشددة، من كشف حرارى على البوابات الخاصة بالكلية، فضلا عن تعقيم كافة الطلاب قبل الدخول ومنع الدخول بدون الكمامة.





منع الاعتكاف وموائد الإفطار.. ضوابط إقامة صلاة التراويح فى رمضان بالمساجد

تقرر إقامة صلاة التراويح فى شهر رمضان المبارك بالمساجد التى تقام بها الجمعة، وسط إجراءات احترازية مشددة، وتكثيف أعمال النظافة والتعقيم بالمساجد، وتوجيه المصلين بضرورة اتباع الإجراءات الاحترازية والوقائية. ”الخليج 365” يوضح فى النقاط التالية ضوابط إقامة صلاة التراويح فى شهر رمضان بالمساجد كما يلى:





انطلاق امتحانات الصف الأول الثانوى إلكترونيا فى المدارس.. الطلاب يبدأون باللغة العربية.. تطبيق إجراءات احترازية مشددة.. السماح باصطحاب الكتاب الورقى باللجنة.. وتحذير من حيازة المحمول والغش.. فيديو وصور

بدأ صباح اليوم امتحان الصف الأول الثانوى العام فى مادة اللغة العربية إلكترونيا على التابلت فى المدارس، حيث شهدت المدارس إجراءات وقائية وصحية فى إطار تطبيق الإجراءات الوقائية ضد كورونا.





الحكومة تعلن إنهاء الهيكل الخرسانى لـ15 برجا بالمنطقة الشاطئية فى العلمين الجديدة

أعلنت الحكومة الانتهاء من الهيكل الخرسانى، وجارٍ تنفيذ أعمال التشطيبات الداخلية والخارجية، لـ15 برجاً (بارتفاعات تصل إلى 42 دورا) بالمنطقة الشاطئية بمدينة العلمين الجديدة، وجارٍ تنفيذ مجموعة أخرى من الأبراج.





بدء امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجامعات.. كواشف حرارية وكبائن تعقيم تستقبل الطلاب على مداخل جامعة القاهرة.. تعقيم دورى للقاعات ومسافة آمنة بين الطلاب باللجان للوقاية من كورونا.. فيديو وصور

انطلقت صباح اليوم، امتحانات الفصل الدراسي الأول للعام الجامعي 2020 - 2021 بجامعة القاهرة؛ وفقًا لخطة شاملة يشرف عليها مباشرة الدكتور محمد الخشت رئيس الجامعة وتعتمد على عقد الامتحانات بالتبادل بين الكليات داخل الحرم الجامعي لتقليل الكثافة الطلابية وفقًا لأقصى درجات الاحتراز الممكنة، حيث يقارب عدد طلاب جامعة القاهرة نحو 270 ألف طالب وطالبة بمختلف المراحل الدراسية.





انتهاء اختبارات تكوين فرقة الخليج 365 المسرحية وإعلان النتائج اليوم

انتهت اختبارات تكوين الفرقة المسرحية التابعة لمركز الخليج 365 للثقافة والفنون والتنوير بعد استمرارها لمدة تجاوزت الشهر، وسيعلن اليوم نتائج الاختبارات، وسينشر الخليج 365 أسماء المقبولين في فرية الخليج 365 المسرحية.





أسعار الذهب في مصر تتراجع 20 جنيها للجرام خلال 72 ساعة .. المعدن النفيس يتعرض لضغط كبير من السندات الأمريكية وارتفاع الدولار.. انتعاشة مرتقبة في المبيعات بسوق الصاغة..خبير: التراجع هو الأكبر في 6 أشهر

شهدت أسعار الذهب في مصر خلال الفترة من يوم الخميس وحتى الآن، أي في 72 ساعة ، هبوط كبير بلغت قيمته 20 جنيها في كل جرام بسوق الصاغة، وهذا الهبوط الكبير في سعر الذهب بسوق الصاغة بمصر يعود في المقام الأول للهبوط الكبير لسعر أونصة الذهب عالميًا.

مد وقت امتحان العربى لأولى ثانوى حتى 12 ظهرًا و86% أدوا الامتحان إلكترونيا

كشفت مصادر مسئولة أنه تم مد زمن امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الأول الثانوى حتى 12 ظهرا، موضحة أن 86% أدوا الامتحان إلكترونيا مشيرة إلى أن مد الفترة الزمنية للامتحان حتى يحصل باقى الطلبة على فرصتهم.

فى أول أيام الامتحانات.. طلاب أولى ثانوى: امتحان العربى سهل

أدى طلاب بالصف الأول الثانوى بمدرسة السعيدية الثانوية بالجيزة امتحان اللغة العربية إلكترونيا داخل المدرسة، وقال مهاب أحمد إن الأسئلة سهلة عدا بعض الجزئيات فى أسئلة القراءة المتحررة ولكن تم الإجابة عنها.

فيما قال أحمد وسام، إن سيستم الامتحان فتح متأخرا قبل انتهاء وقت الامتحان ولكن فى بداية زمن الإجابة واجهته صعوبة هو وبعض زملائه، موضحا أن جميعها اختيار من متعدد.

صفقة الأهلى المحتملة يهزم 9 لاعبين قيمتهم 10 ملايين يورو.. اعرف التفاصيل

أثار اهتمام النادى الأهلى بالتعاقد مع الموزمبيقى لويس ميكيسونى لاعب سيمبا التنزاني ، وفقا للتقارير الصحفية التنزانية التى أكدت وجود مفاوضات بين الأحمر واللاعب تمهيدا لانتقاله لصفوف الأهلى خلال فترة الانتقالات الصيفية.

الدولة تتوسع في دعم الصناعة الوطنية لتقود قاطرة التنمية المستدامة.. زيادة معدل نمو القطاع لـ 6.3%.. الاستثمارات العامة المنفذة بقطاع الصناعات التحويلية زادت 7 أضعاف.. وجار الانتهاء من 6 مجمعات صناعية.. إنفوجراف

يمثل النهوض بقطاع الصناعة الوطنية نهجاً استراتيجياً للدولة وأولوية متقدمة في خطط التنمية الاقتصادية المستدامة، حيث تم العمل على وضع خطة منهجية متكاملة وتنفيذ عدد من المبادرات للارتقاء بهذا القطاع وتحديثه، وتعميق التصنيع المحلي من خلال التوسع في إقامة المجمعات الصناعية، وتوفير مستلزمات الإنتاج، وتقديم تيسيرات غير مسبوقة لتشجيع المستثمرين على الاستثمار في هذا القطاع الذي يرتبط بعلاقات تشابكية مع العديد من القطاعات الإنتاجية والخدمية، فضلاً عن رفع القدرة التنافسية للمنتج المصري سواء في الأسواق الداخلية أو العالمية.

سيناريو 2014 يتكرر.. باتشيكو يتلقى عروضا للرحيل عن الزمالك والمدرب يحسم موقفه

دخل البرتغالى جايمى باتشيكو، المدير الفنى لفريق الزمالك، دائرة اهتمام بعض الأندية، بعد نتائجه الجيدة مع القلعة البيضاء فى الفترة الماضية، فى سيناريو مكرر سبق حدوثه أثناء الولاية الأولى للمدرب البرتغالى موسم 2014 بعد رحيله المفاجئ لنادى الشباب السعودى بعد خوض 12 مباراة فقط مع الزمالك تألق فيها الفريق بشدة.

رئيس الوزراء: الرئيس السيسى يتابع باهتمام الخدمات التنموية فى شمال وجنوب سيناء

استعرض الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، تقريراً من الدكتورة إيناس عبدالدايم، وزيرة الثقافة، حول جهود الوزارة في تطوير البنية التحتية لمواقع الهيئة العامة لقصور الثقافة بمحافظتي شمال وجنوب سيناء، وكذا جانب من الأنشطة والفعاليات الثقافية التي تم تنفيذها بالمحافظتين.

"إيده تتلف فى حرير".. فنان تشكيلى ببنها يصنع مجسمات طيور وحيوانات من الورق.. حمادة شطا: شاركت بمعارض دولية وحصلت على ميداليات وشهادات.. وأكبر مجسم صنعته لمسجد السلطان أحمد كامى ضم 1800 قطعة ورق وأخذ 180 ساعة

فى ورشته البسيطة داخل شقته التى خصص منها ركنا لتحويل قصاصات الورق إلى مجسمات رائعة من الطيور والحيوانات وكافة الأشكال، فهو يمتلك موهبة حباه الله بها عن غيره، فهى بحاجة إلى دقة كبيرة وصبر أكبر على العمل، للخروج بأشكال جمالية من تلك القصاصات، يمكن اقتنائها بأماكن التصوير والوحدات السكنية والديكورات على اختلاف أشكالها، فهو يعمل وفق الإمكانيات المتاحة له، ويسعى إلى العالمية من خلال المشاركة بمسابقات دولية وحاز على شهادات تقدير دولية وجوائز عن تلك المشاركات.

"حياة كريمة" تعيد الفرحة لقرية الإبراهيمية القبلية بدمياط بعد إدراجها ضمن المبادرة الرئاسية.. تغيير مواسير مياه الشرب وتوفير نقطة إسعاف ومكتب بريد ومدرسة ثانوى تجارى.. وتبطين ترعة المشالب أبرز مطالب الأهالى

أبدى أهالى قرية الإبراهيمية القبلية التابعة لمركز كفر سعد بدمياط، سعادتهم لانضمام قريتهم ضمن 28 قرية فى المبادرة الرئاسية حياة كريمة، وأكد الأهالى أنها تعيد الأمل فى تحقيق مطالبهم وتوفير خدمات تليق بهم.

والتقى "الخليج 365" أهالى قرية الإبراهيمية القبلية ليستمع إلى مطالبهم ومشاكلهم التى يطالبون بحلها ضمن مبادرة حياة كريمة.