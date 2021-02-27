شكرا لقرائتكم خبر عن رئيس المجموعة الاستشارية لمكافحة الإرهاب: رؤية وزير الأوقاف ضد التطرف ثاقبة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال رينولد لوبوتك، رئيس المجموعة الاستشارية لمكافحة الإرهاب بالاتحاد البرلمانى الدولى، إن مصر لها دور كبير فى حل القضايا الإقليمية، وإن ذلك هو سبب زيارته للقاهرة، مؤكدًا أنه التقى قيادات المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، وتناقشوا فى مختلف القضايا.

وأضاف رينولد لوبوتك خلال تصريحات إعلامية، أنه سعيد ومنبهر بمدى إيجابية هذه المناقشات التى لاحظ بها مدى الاحترام الذى تكنه هذه القيادات لكل الأديان، وأنه التقى بالدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، حيث وجده على قدر كبير من المعرفة والدراية بمختلف القضايا المهمة، وأن لديه رؤية وخبرة عالية يمكن الاستفادة بها فى التصدى للإرهاب، فهو رجل على قدر كبير من الاحترام.

وكان الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، استقبل الخميس الماضى، النائب علاء عابد النائب الأول لرئيس البرلمان العربى ورئيس لجنة مكافحة الإرهاب، وذلك لبحث أوجه التعاون فى مواجهة الإرهاب والفكر المتطرف، وشهد الاجتماع، الإعداد للجلسة الحوارية المشتركة بين كل من المجلس الأعلى للشئون الإسلامية بوزارة الأوقاف والبرلمان العربى والاتحاد البرلمانى الدولى تحت عنوان : "أثر الحوار البناء فى نشر ثقافة السلام ومواجهة التطرف" التى ستعقد يوم الخميس 11 مارس، كمقدمة لأعمال المؤتمر الدولى الذى تقيمه وزارة الأوقاف المصرية تحت عنوان : "حوار الأديان والثقافات " برعاية الرئيس عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية.

ومن المتوقع أن تعقد الجلسة بمشاركة دولية من ضيوف المؤتمر الدولى الحادى والثلاثين للمجلس الأعلى للشئون الإسلامية فى الفترة من 13 إلى 14 مارس 2021.