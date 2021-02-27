شكرا لقرائتكم خبر عن افتتاح مستشفى سرطان الأطفال بالأقصر.. أول صرح متخصص فى الصعيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - افتتحت الدكتورة نيفين القباج وزيرة التضامن الاجتماعى، والطيار محمد منار وزير الطيران المدني، وخالد العنانى وزير السياحة والآثار، مستشفى شفاء الأورمان لعلاج سرطان الأطفال بالأقصر، أول صرح مجانى لعلاج أطفال الصعيد.

واستقبلت محافظة الأقصر، اليوم السبت، الدكتور خالد العنانى وزير السياحة والآثار، لحضور لافتتاح اول مستشفى متخصص لعلاج اورام الاطفال بالمجان في صعيد مصر ليضاف لمنظومة شفا الاورمان الطبية في علاج الاورام بالمجان بالصعيد .