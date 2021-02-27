وزيرا السياحة والطيران يلتقيان أعضاء مجلسي النواب والشيوخ في سوهاج

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد عبيد:

التقى الدكتور خالد العناني، وزير السياحة والآثار، والطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، اليوم السبت، عددًا من أعضاء مجلسَي النواب والشيوخ بمحافظة سوهاج؛ لمناقشة عدد من الموضوعات ذات الصلة بقطاعَي السياحة والآثار والطيران.

جاء ذلك خلال زيارة الوزيرَين إلى محافظتَي الأقصر وسوهاج، وبعد افتتاح مشروعَي ترميم وتطوير منطقة معبد "أتريبس" بالشيخ حمد، ومنطقة مقابر الحواويش بمحافظة سوهاج.

وتحدث الدكتور خالد العناني عن المقومات السياحية والأثرية التي تتمتع بها محافظة سوهاج، مشيرًا إلى ضرورة تضافر جميع الجهود لتعظيم وتطوير البنية التحتية للمحافظة؛ لاستقبال الزائرين، خصوصًا من رفع وزيادة الطاقة الفندقية بها؛ حتى يتسنى وضعها على خريطة السياحة العالمية، خصوصًا لما تحتويه من معالم سياحية وأثرية.

واستعرض عناني، خلال حديثه، المشروعات الأثرية التي تم الانتهاء منها في المحافظة؛ منها مشروع تطوير الخدمات السياحية بمعبد "أبيدوس"، ومشروع خفض منسوب المياه الجوفية بمعبد "الأوزيريون"، وترميم تمثال الملك رمسيس الثاني بالمتحف المفتوح بأخميم.

وتحدث وزير السياحة والآثار عن خطة الوزارة للعمل على تطوير كل المتاحف والمواقع الأثرية في كل المحافظات؛ لا سيما رفع جودة الخدمات بها لتحسين تجربة الزائرين والسائحين، وبما يسهم في زيادة معدلات الزيارة إليها.

وأوضح العناني أنه يتم حاليًّا العمل على إتاحة كل المتاحف والمواقع الأثرية لذوي الهمم، وأنه من المقرر الانتهاء منها في يونيو المقبل، لافتًا إلى أن الوزارة تقوم في إطار ذلك بإعداد مجموعة من الكتيبات عن المواقع الأثرية بلغة الإشارة، وبطريقة برايل؛ ليتم توزيعها على الزائرين.

وتطرق وزير السياحة والآثار إلى الحديث عن أهمية رفع الوعي الأثري والسياحي لدى المواطنين، لافتًا إلى أن الوزارة تقوم بتنظيم عدد من الرحلات التثقيفية لأبناء المحافظة من طلاب المدارس والجامعات للأماكن السياحية والأثرية المختلفة.

وأشار العناني إلى أنه هناك مناقشات لتعديل عدد من القوانين، كما أنه لأول مرة تم تشكيل اللجنة الوزارية للسياحة والآثار برئاسة رئيس مجلس الوزراء.

وتابع وزير السياحة والآثار بأنه تم لأول مرة تشكيل اللجنة الدائمة لتراخيص المنشآت الفندقية والسياحية برئاسته، وتضم في عضويتها قيادات كل الجهات المعنية بالنشاط السياحي في مصر؛ وذلك بقرار من رئيس مجلس الوزراء، مشيرًا إلى أن هذه اللجنة تختص ببحث ودراسة المشروعات الفندقية والسياحية، والعمل على مواجهة المشكلات والعقبات التي تواجهها، بالإضافة إلى بحث ودراسة الطلبات المقدمة من المستثمرين للحصول على تراخيص تشغيل المنشآت الفندقية والسياحية، وتجديدها، واتخاذ قرارات بشأنها، وإبلاغ قراراتها لوزارة السياحة والآثار لتتولى إصدار التراخيص أو تجديدها طبقًا للضوابط المقررة قانونًا .

وخلال الاجتماع، تم مناقشة مقترح لرفع كفاءة الخدمات بمنطقة البلينا بالمحافظة، لجعلها نموذجًا للسياحة الريفية؛ حيث إنها تضم آثارًا كثيرة، مثل منطقتَي أبيدوس وشونة الزبيب وغيرهما.

وتم مناقشة سبل رفع كفاءة البنية التحتية داخل المنشآت السياحية، وبحث آليات وضع سوهاج على الخريطة السياحية وتسويق المحافظة عالميًّا ودوليًّا في المعارض الخارجية.

ومن جانبه، صرح الطيار محمد منار، وزير الطيران المدني، بأن وزارة الطيران المدني تحرص دائمًا على تقديم كل التسهيلات والخدمات اللازمة لأبناء صعيد مصر، وذلك في ضوء توجهات الحكومة المصرية لتنمية مدن الصعيد؛ حيث تولي الوزارة اهتمامًا كبيرًا بتطوير وتحديث مطارات الوجه القبلي بشكل دائم، وتحسين كل الخدمات المقدمة للمسافرين من أجل رفع الكفاءة التشغيلية للمطارات؛ وبخاصة مطار سوهاج الذي يعد من أهم المطارات الإقليمية في مصر، حيث يخدم المطار مخططات الدولة لجذب الاستثمارات ومواكبة مشروعات التنمية بمنطقة الصعيد والوجه القبلي.

وقال منار إنه تم الانتهاء مؤخرًا من أعمال التطوير بالمطار؛ ومنها تطوير صالات كبار الزوار والمباني الإدارية والخدمية، كما تم إنشاء مبنى جديد للمخازن، وبدأت الأعمال الإنشائية بها في مارس الماضي، وتم الانتهاء منها في يناير الماضي، وتيسيرًا على مرتادي المطار تم إنشاء مظلات لساحتَي انتظار وتوديع الركاب، فضلًا عن تطوير البنية التحتية بالمطار، ومن بينها تحديث وإحلال طلمبات مياه الشرب، وزيادة المساحات الخضراء بالمطار، وتم الانتهاء من مشروع رفع كفاءة شبكة مكافحة الحريق الأرضية، وذلك من أجل الوصول إلى أعلى معدلات السلامة والأمان .

وأضاف منار أنه جار حاليًّا أعمال الصيانة لبرج المراقبة الجوية؛ لرفع كفاءته وإنشاء مظلات للسيارات، وصالة انتظار جديدة تسع ٢٥٠ فردًا، وملحق بها دورات مياه وكافتيريا، مجهزة بكل الأنظمة المطلوبة لخدمة الركاب والمرافقين، ومن منطلق دورها الوطني نحو المساهمة في تقديم كل سبل الدعم لأبناء الصعيد وتذليل كل الصعوبات التي قد تواجههم؛ وبخاصة العاملين المغتربين بالخارج، وتقوم الشركة الوطنية "مصر للطيران" بدورها نحو المسؤولية المجتمعية، بنقل جثامين أبناء الوطن من المغتربين العاملين بالخارج إلى مطار القاهرة الدولي، وبعد وصولها أرض الوطن تتحمل شركة "مصر للطيران" تكلفة نقلها برًّا إلى محافظة سوهاج.

وتابع منار بأن هذا يأتي بجانب الجهود المبذولة مع وزارة الصحة من خلال التنسيق والتعاون مع مديرية الصحة بمحافظة سوهاج بشأن تخصيص عدد (٣) ثلاجات حفظ موتى بالمستشفيات لصالح مطار سوهاج، على أن يتم نقل الجثمان إلى أحد تلك المستشفيات المتعاقد معها، وذلك في حالة تأخر استلام الجثمان من ذويه.