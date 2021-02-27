أجنبيان يقودان مخططا للتنقيب عن الآثار داخل مصنع بأبو النمرس

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- محمد شعبان:

قادت الصدفة رجال الأمن إلى إحباط محاولة تنقيب عن الآثار داخل منشأة صناعية بمركز أبو النمرس، جنوب الجيزة.

البداية أثناء مرور لجنة من مجلس مدينة أبو النمرس لتفقد المنشآت الصناعية ومدى التزامها أصحابها بالإجراءات الاحترازية ومعايير الأمن الصناعي، تم معاينة مصنع بقرية شبرامنت.

وعُثر على حفرة بعمق 10 أمتار وأدوات مستخدمة في الحفر، فتم إبلاغ شرطة النجدة التي أخطت مأمور مركز أبو النمرس.

وتحفظت قوات الشرطة على 8 أشخاص بينهم زوجان يحملان جنسية إحدى الدول، واقتيادهم إلي ديوان المركز مع تحريز المضبوطات ووضع حراسة على المصنع.

تحرر المحضر اللازم بالواقعة، وأحاله اللواء رجب عبد العال، مدير أمن الجيزة، إلى النيابة العامة لتباشر التحقيق.