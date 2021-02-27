شرطة البيئة والمسطحات: ضبط 7 محال جزارة تبيع لحوما فاسدة في القليوبية

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

وجهت الإدارة العامة لشرطة البيئة والمسطحات عدة حملات تفتيشية مُكبرة لضبط كافة المخالفات والقضايا المتنوعة بعدد من محافظات الجمهورية.

وتمكنت الجهود في مجال الثروة الزراعية والأسمدة الزراعية والأعلاف الحيوانية من ضبط (شركة – مصنعين "بدون ترخيص") بمضبوطات (55,4 طن أعلاف – 5,5 طن أسمدة "بدون ترخيص) بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية، وفي مجال الطب البيطري، تم ضبط (7 محال جزارة) بنطاق مديرية أمن القليوبية، بمضبوطات بلغت (95,5 كيلو جرام لحوم) ذبح خارج المجازر وغير صالحة للاستهلاك الآدمي وعدم وجود تراخيص.

وأسفرت الجهود في مجال حماية البيئة والمواد الغذائية عن ضبط (مخزن "بدون ترخيص" – شركتين) بنطاق مديرية أمن الإسماعيلية، بمضبوطات بلغت (42721 كرتونة مواد غذائية – 16,112 طن مواد غذائية) بدون ترخيص متغيرة الخواص الطبيعية ومنتهية الصلاحية، وفي مجال الصحة العامة تم ضبط (2 شركة بدون ترخيص) بنطاق مديرية أمن القليوبية.. بمضبوطات بلغت (4982 كرتونة منظفات – 700 كرتونة سجائر) بدون بيانات مجهولة المصدر .

ونجحت الجهود في مجال مكافحة عوادم السيارات في ضبط عدد 21 سيارة لتجاوزها النسب القياسية لعوادم السيارات بالمخالفة لقانون حماية البيئة.

وأسفرت الجهود في مجال حماية الثروة السمكية عن ضبط25 قضية مخالفة لقانون الصيد بنطاق المنطقة المركزية، وفى مجال حماية الملاحة الداخلية، تم ضبط 6 وحدات نهرية لمخالفة قانون الملاحة الداخلية بنطاق المنطقة المركزية.