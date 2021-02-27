بعد 11 واقعة.. سقوط عصابة سرقة الدراجات النارية في الجيزة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية، من القبض على تشكيل عصابي، تخصص في ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية، بمحافظة الجيزة.

كانت تحريات ومعلومات وحدة مباحث قسم شرطة الشيخ زايد بمديرية أمن الجيزة قيام (عاطل، ميكانيكي – مقيمان بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر – لهما معلومات جنائية) بتكوين تشكيل عصابي تخصص نشاطه الإجرامي في مجال ارتكاب جرائم سرقات الدراجات النارية بأسلوب قطع الأسلاك، متخذان من دائرة قسمي شرطة (أول وثاني الشيخ زايد) مسرحاً لمزاولة نشاطهما الإجرامي.

عقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهما حال استقلالهما (سيارة فان – ملك وقيادة أحدهما) وبحوزتهما (فرد خرطوش، طلقتين لذات العيار)، وبمواجهتهما اعترفا بنشاطهما الإجرامي وقيامهما بارتكاب (11 حادث سرقة دراجات نارية) وبإرشادهما تم ضبط المسروقات لدى عميلهما سيئ النية (عاطل - مقيم بدائرة مركز شرطة منشأة القناطر– له معلومات جنائية) أمكن ضبطه .

تم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة .