حملة للتبرع بالدم بمشاركة ضباط وأفراد شرطة النقل والمواصلات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- سامح غيث:

قامت الإدارة العامة لشرطة النقل والمواصلات، بالتنسيق مع قطاع الخدمات الطبية بتنظيم حملة للتبرع بالدم، شارك فيها الضباط والأفراد والمجندين بالإدارة، بعد اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية والوقائية التي تنفذها وزارة الداخلية داخل كافة الجهات الشرطية ضمن الخطة المتكاملة المتبعة للوقاية من فيروس كورونا المستجد.

ومن جانبهم أعرب القائمون على الحملة عن خالص شكرهم وامتنانهم لوزارة الداخلية ولجميع المتبرعين بها على هذا الدور الإنساني الذي يسهم في إنقاذ حياة العديد من المرضى والمصابين.

في إطار الدور المجتمعي لأجهزة وزارة الداخلية وحرصها على مد جسور التواصل الاجتماعي من خلال تفعيل المبادرات الإنسانية في شتى المجالات، ولاسيما المساهمة في رعاية المرضى.