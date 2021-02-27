"الأحوال المدنية" يوجه مأمورية لتجديد بطاقة مريضين

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علاء عمران:

قام قطاع الأحوال المدنية بالاستجابة لالتماس أهلية مواطنين (أحدهما محجوز بإحدى المستشفيات بالقاهرة، والأخرى مريضة ومتواجدة بمحل إقامتها بالمنوفية)، لتجديد بطاقة الرقم القومي الخاصة بهما.

وتم إيفاد مأموريتين، الأولى "لمقر المستشفى المحتجز بها المواطنة" والثانية "محل إقامة المواطن"، وتم إنهاء الإجراءات اللازمة لتجديد بطاقة الرقم القومي وتسليمها لهما، في إطار سياسة وزارة الداخلية الهادفة في أحد محاورها إلى تفعيل الدور المجتمعي لكافة القطاعات الخدمية من خلال التعامل الإيجابي مع كافة الإلتماسات ذات الطابع الإنساني.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الداخلية على إعلاء قيم حقوق الإنسان والتيسير على المواطنين في تقديم الخدمات الجماهيرية خاصة الحالات المرضية وكبار السن وذوى الاحتياجات الخاصة.