ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات.. والطماطم بـ2.5 جنيه

‏‎- الطماطم بسعر 2.5 جنيه للكيلو، والبطاطس بـ3.25 جنيه والبصل بـ 5 للأبيض والبصل الأحمر بـ7جنيهات، والكوسة بـ7 جنيهات للكيلو، والجزر بـ5 جنيهات، والخيار بـ6.5 جنيه.

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012