شكرا لقرائتكم خبر عن ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات.. والطماطم بـ2.5 جنيه والان مع تفاصيل الخبر
القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.
وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم السبت وجاءت كالتالى:
والجوافة بـ8.50 جنيه
- الباذنجان الرومى بـ 5 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 7.5 جنيه للكيلوجرام.
- الباذنجان الأبيض بـ7.5 حنيه
- الفلفل البلدى بـ 5 جنيهات
والفلفل الألوان بـ17.5 جنيه والليمون بـ19.5 جنيه.
الفاصوليا الخضراء بـ19 جنيها.
التفاح السكرى بـ25 جنيها.
- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات
اليوسفي بـ7.5 جنيه
- الموز البلدى بـ10 جنيهات.
- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.
- التفاح الإيطالى بـ25 جنيها.
- البسلة بـ8 جنيهات
البرتقال بسرة بـ6.5 جنيه.