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ننشر أسعار الخضراوات والفاكهة اليوم بمنافذ المجمعات.. والطماطم بـ2.5 جنيه

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القاهرة - سامية سيد - تستمر المجمعات الاستهلاكية فى طرح كميات كبيرة من الخضروات والفاكهة، بجانب السلع الغذائية واللحوم والدواجن والأسماك.

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وينشر ”الخليج 365” قائمة أسعار الخضراوات والفاكهة، بالمجمعات الاستهلاكية، اليوم السبت وجاءت كالتالى:

 

‏‎- الطماطم بسعر 2.5 جنيه للكيلو، والبطاطس بـ3.25 جنيه والبصل بـ 5 للأبيض والبصل الأحمر بـ7جنيهات، والكوسة بـ7 جنيهات للكيلو، والجزر بـ5 جنيهات، والخيار بـ6.5 جنيه.

والجوافة بـ8.50 جنيه

‏‎- الباذنجان الرومى بـ 5 جنيهات للكيلو والفلفل الرومى بـ 7.5 جنيه للكيلوجرام.

- الباذنجان الأبيض بـ7.5 حنيه

‏‎‏‎- الفلفل البلدى بـ 5 جنيهات

والفلفل الألوان بـ17.5 جنيه والليمون بـ19.5 جنيه.

الفاصوليا الخضراء بـ19 جنيها.

التفاح السكرى بـ25 جنيها.

‏‎‏‎- كانتلوب " أناناس" بـ 10جنيهات

اليوسفي بـ7.5 جنيه

‏‎‏‎- الموز البلدى بـ10 جنيهات.

‏‎‏‎‏‎- العنب المستورد " اسود " بـ 35 جنيها.

‏- التفاح الإيطالى بـ25 جنيها.

- البسلة بـ8 جنيهات

البرتقال بسرة بـ6.5 جنيه.

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محمد نصر

محمد نصر

مدون صحفي ولدي خبرة في المجال منذ سنة 2012 في الصحافة المكتوبة كما لدي نفس الخبرة في المجال الإذاعي وتسجيل الصوت على البرامج منذ سنة 2012

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