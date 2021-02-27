شكرا لقرائتكم خبر عن اعتماد 70 ألف صوبة خضار.. وتسهيلات لمنح التراخيص لزيادة الإنتاج والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال الدكتور علاء البحراوى مدير ادارة الخضر بالإدارة المركزية للمحاصيل البستانية والمحاصيل الزراعية، إن اجمالى موافقات التراخيص التى تم اعتمادها لصوب الخضروات بلغت 46 ألف صوبة، وهى التى تبدأ من قيراطين إلى 6 قراريط وسعر الترخيص 20 جنيها، مضيفا أن إجمالى ما تم ترخيصه الموسم الصيفى والشتوى بلغ 70 ألف صوبة، وذلك تطبقا لصدور القرار ات الوزارية الخاص بشأن تراخيص صوب إنتاج المشاتل والخضراوات وحصر الصوب، وجارى الحصر وإصدر التراخيص لزيادة الإنتاج من الصوب.

وأضاف "البحراوى"، فى تصريحات لـ ”الخليج 365”، أن إدارة الخضر مستمرة فى عملها لمنح المزيد من موافقات رخص الصوب الزراعية، موضحا أن جميع صوب الخضروات تخضع لإشراف وزارة الزراعة لزيادة الإنتاج، مشيرا إلى أن هناك حملات مرورية على جميع الصوب بالغيطان بمختلف المحافظات، ومتابعة سجلات الترخيص لصوب المرخصة وغير المرخصة الخاصة بإنتاج شتلات الخضر والمشاتل المكشوفة، وإجراء بيان بحصرها، " قائلا ": 85 % من انتاج الصوب خالى من المبيدات والاسمدة " اورجانيك ".

وتابع أن تكلفة صوبة الخضروات تبدأ من 4 -5 إلى 20 ألف جنيه حسب الإمكانيات سواء الشددات، والأقواس، والنوازل التى تحمل النبات داخل الصوبة، وخراطيم الرى، والمكينة، والغطاء سواء كان شبك او بلاستيك، مشير إلى أن تكلفة الحصول على رخصة لصوبة الخضراوت 20 جنيها.

وذكر تقرير الإدارة المركزية للبساتين، أن من الإجراءات المتبعة للمزارعين الراغبين فى الحصول على ترخيص الصوب الزراعية للخضروات او التجديد، وطبقا للقرار الوزارى رقم 166 لسنة 2012 صوب مشاتل، والقرار الوزارى رقم 1244 لسنة 2016 والخاص باستخراج تراخيص الصوب انتاج خضر، تبدأ بطلب تراخيص من أصل و صورتين قبل الزراعة إلى مديرية الزراعة المختصة ( التابعة محل إقامة المشتل أو الصوبة، وتحرير محضر معاينة لمساحة محل الطلب لترخيص المشتل أو الصوبة، و من أصل وصورة يحرر ويعتمد من مديرية الزراعة المختصة .

وأضاف أنه من بين الإجراءات رسم كوركى من أصل وصورة يحرر ويعتمد من مديرية الزراعة المختصة، وعدد 2 صورة فوتوغرافية حديثة لصاحب الترخيص المحرر الطلب باسمه، وحوالة بريدية باسم المهندس رئيس الإدارة المركزية للبساتين - حسابات ثالث وزارة الزراعة، وصورة معتمدة من الجمعية بالحيازة أو عقد الأرض، وإيجار أو تملك، وفى حالة " الأرض بوضع اليد " يشترط موافقة كتابية من إدارة أملاك الدولة "ترسل المستندات الخاصة بالتراخيص إلى الإدارة المركزية للبساتين لاستخراج الترخيص من فبل مديرية الزراعة المختصة " مدة صلاحية الترخيص عام واحد من تاريخ إصداره .

فيما اعتمدت، تسهيلات للتوسع فى مساحات الصوب الزراعية للخضروات لزيادة الإنتاج المحلى والتصديرى بأراضى الوادى والدلتا، من خلال الحصول على ترخيص الصوب، وتوفير التقاوى المحلية ومستلزمات الإنتاج، وإصدار نشرة فنية شهرية بالتوصيات الفنية الخاصة بالزراعات، ومتابعة مراحل عمليات الإنتاج من خلال لجان مشكلة من الإدارة المركزية للحاصلات الزراعية ومكافحة الآفات ووقاية النبات، وعمل برامج تدريبية لمساعدة المزراعين بالزراعة ورعاية وإكثار أصناف البذور والتقاوى بالصوب.

وتخضع الصوب لإشراف الوزارة لزيادة الانتاج وضبط منظومة الأسعار وتحقيق الاكتفاء الذاتى من خلال الاعتماد على الزراعات الثانوية لمحاصيل الخضر، مشيرا الى أن هناك حملات مرورية على جميع الصوب بمختلف المحافظات، بمتابعة سجلات الترخيص لصوب المرخصة وغير المرخصة الخاصة بإنتاج شتلات الخضر والمشاتل المكشوفة لتقنين أوضاعها، وإجراء بيان بحصرها.