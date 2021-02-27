شكرا لقرائتكم خبر عن 22 توصية من اللجنة الطبية لرئاسة الطائفة الإنجيلية لعودة العبادة فى الكنائس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أصدرت اللجنة الطبية الاستشارية لرئاسة الطائفة الإنجيلية فى مصر 22 توصية جديدة، بناء على قررات آخر اجتماع للمجلس الإنجيلى ورؤساء المذاهب برئاسة الدكتور القس أندريه زكي، رئيس الطائفة الإنجيلية بمصر، بتكليف وبمتابعة اللجنة الطبية الاستشارية لرئاسة الطائفة الإنجيلية، لرصد الوضع الطبى فى جميع الكنائس الإنجيليَّة خلال شهرى فبراير ومارس.

واجتمعت اللجنة، برئاسة د. فريدى البياضي، وعضوية كل من د. ياسر فرح، د. نادر قليني، د. عماد محارب، د. أمير عادل، وبعد متابعة اللجنة من خلال عدة مصادر تبين أن هناك انخفاضًا فى معدل الإصابات خلال الأيام الماضية، إلا أنه هناك توقع محتمل بموجة جديدة وزيادة فى الإصابات فى الأيام القادمة، لذا رأت اللجنة الآتي:

1. ضرورة تطبيق مبدأ التباعد الجسدى بواقع متر ونصف بين الأفراد من جميع الاتجاهات (ويمكن التعامل مع أفراد الأسرة الواحدة الذين يعيشون معًا فى نفس الوحدة السكنية على أنهم فرد واحد؛ بمعنى أنه يسمح لهم بالجلوس متقاربين). لم يتم تحديد عدد الحضور؛ إذ يمكن تحديده بتطبيق المسافات الآمنة.

2. الاتزام بارتداء الكمامة طوال فترة التسبيح والعبادة الجماعية، على ألا تزيد فترة التسبيح الجماعى بمشاركة شعب الكنيسة عن 20 دقيقة، مع إمكانية إضافة المزيد من أوقات التسبيح من المرنم بدون مشاركة الشعب.

3. الالتزام بارتداء الكمامة طوال وقت التواجد فى المكان.

4. عدم تشغيل المراوح والتكييفات فى مكان مغلق، وفى حالة ضرورة تشغيلها يجب فتح الأبواب والنوافذ لتجديد الهواء فى القاعة. والأفضل استخدام الأماكن المفتوحة أو الأماكن جيدة التهوية قدر الإمكان وبحسب إمكانيات كل كنيسة.

5. يفضل أن يستخدم المتكلم (الواعظ) الميكروفون الذى يتم تثبيته فى الملابس بحيث لا يستخدم أكثر من شخص نفس الميكروفون. أو توفير ميكروفون مستقل لكل شخص، ولا يتم تبادل نفس الميكروفون أبدًا ويتم تعقيمه قبل وبعد نهاية كل اجتماع.

6. يتم تعقيم الآلات الموسيقية والصوتية قبل وبعد الاجتماع.

7. فى حالة وجود أكثر من اجتماع فى نفس اليوم يجب أن يكون هناك وقت كافٍ بين الاجتماعات، لإعطاء الفرصة للقيام بإجراءات التعقيم.

8. إخلاء الكنيسة من السجاد؛ حيث إنه يصعب تطهيره بانتظام.

9. وضع دواسة مبللة بالكلور فى مدخل الكنيسة.

10. يتم التعقيم الدائم للمبنى والكنيسة قبل كل تجمع وبعده.

11. يجب ألا تزيد مدة أى اجتماع عن ساعة، مع مراعاة كافة الإجراءات الاحترازية فى الأنشطة الاجتماعية والشركة كما فى العبادة والأنشطة الروحية.

12. يفضل عودة الاجتماعات بشكل تدريجي، بحيث نبدأ باجتماع واحد لفئة ونوعية محددة فى الأسبوع الأول، ثم يضاف اجتماع آخر لفئة أخرى فى الأسبوع التالي، وهكذا بشكل تدريجى حتى يتم التأكد من تطبيق كل الإجراءات بالشكل المناسب ويتم متابعة التطورات (مع التأكيد على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية).

13. يجب توفير مستلزمات الحماية من كمامات ومطهرات للأسطح وللأيدى وصابون. ويفضل وجود ترمومتر لقياس الحرارة عن بعد.

14. يمنع تواجد أى شخص يعانى من أى أعراض (ارتفاع فى درجة الحرارة، كحة، صعوبة فى التنفس، آلام فى الحلق، فقدان حاسة الشم أو التذوق، قيء، إسهال، آلام بالجسم) هو وكل المخالطين له.

15. يمنع تمامًا استخدام الكتب فى الكنيسة، ويتم استبدالها بالموبايل أو بأجهزة العرض (الشاشات أو البروجيكتور)، وفى حالة ضرورة استخدام الكتب فى مجموعات التلمذة أو دراسة الكتاب، يجب على كل فرد إحضار كتابه الشخصي.

16. بالنسبة للأفراح والجنازات، ينطبق عليها نفس إجراءات الاجتماعات (تطبيق التباعد الجسدى والاجتماعي، ارتداء الكمامات…).

17. بالنسبة لصلاة الجنازة فى حالة كون سبب الوفاة عدوى كورونا، يفضل أن تكون الصلاة فى فناء المدافن.

18. يفضل تسجيل بيانات الحاضرين فى كل اجتماع كلما أمكن لتسهيل تقفى أثر العدوى فى حالة ظهور أى إصابات.

19. فى حالة ظهور أى حالات إصابة فى أى كنيسة يجب إبلاغ المجمع الذى تتبعه الكنيسة، كما يجب إغلاق الكنيسة لمدة أسبوعين، مع اتخاذ كافة الإجراءات اللازمة لتعقيم المكان بالكامل. كما يجب التواصل مع جميع الحاضرين فى الاجتماع الذى حضره الشخص المصاب لاتخاذ كافة إجراءات الوقاية والعزل الشخصي.

20. تقوم الكنيسة بتعيين شخص أو لجنة لمتابعة كل الإجراءات الخاصة بالأمان سواء الخاصة باجتماعاتها وأعضائها أو خدمة الجنازات والأفراح عندها مع الأفراد والأسر من كافة المذاهب طالبى استخدام المبنى/الكنيسة.

21. كل الإجراءات المطبقة على الاجتماعات والتجمعات فى الكنيسة تنطبق أيضًا على بيوت المؤتمرات.

22. تطبيقًا لمبدأ التعايش مع الفيروس، وحيث إننا لا نعلم بعد متى ستنتهى هذه الفترة وتعود الحياة لسابق عهدها، تشجع "اللجنة الطبية الاستشارية لرئاسة الطائفة الإنجيلية" الجميع على استخدام وتطبيق طرق وأساليب مبدعة للتواصل والشركة مع اتخاذ كافة الإجراءات الاحترازية لحماية بعضنا البعض و نشجع الكنائس على تبادل هذه الأفكار أو إرسالها على صفحة الطائفة.