شكرا لقرائتكم خبر عن محافظة القاهرة تنتهى من تطوير محيط تمثال رمسيس بشارع صلاح سالم.. صور والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشار اللواء خالد عبد العال محافظ القاهرة إلى أن الهيئة العامة لنظافة وتجميل القاهرة أنهت أعمال التطوير والتجميل بالمنطقة المحيطة بتمثال رمسيس ضمن أعمال التطوير الجارية بالجزيرة الوسطى بشارع صلاح سالم والتى تشمل رفع كفاءة المسطحات الخضراء واللاند سكيب والانارة فى المنطقة الممتدة من نزلة كوبرى المطار حتى ميدان العباسية بطول 8 كم والتى تكتسب أهمية كبيرة كونها أول ما يقابل السائح بعد خروجه من المطار .

وأكد اللواء ايهاب الشرشابى رئيس هيئة نظافة وتجميل القاهرة أنه تم الإنتهاء من أعمال الزراعة والإضاءة واللاند سكيب بالمنطقة المحيطة بالتمثال والاستعانة بمزروعات لديها مقاومة عالية للتأثر بعوادم السيارات ، كما تم تصميم سجادة زخرفية من الحصى أسفل التمثال .

وأضاف رئيس هيئة النظافة أن المنطقة المحيطة بالتمثال تتوسط الأعمال الجارية بالجزيرة الوسطى بصلاح سالم وتم الإنتهاء منها فى البداية لوجود التمثال الأثرى الذى يمثل نقطة جذب للمترددين على المكان مشيرًا إلى أنه تم تصميم الإضاءة بصورة آمنة لا تؤثر على حركة المرور و لا تشتت قائدى السيارات وتبرز الشكل الجمالى للتمثال الأثرى .

وأكد رئيس هيئة النظافة أن العمل مازال جاريًا فى باقى منطقة الجزيرة الوسطى من كوبرى المطار حتى العباسية حيث شارفت أعمال الإضاءة فى الكيلو الأول بعد نزلة كوبرى المطار على الإنتهاء وجارى العمل فى باقى المسار .