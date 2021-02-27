شكرا لقرائتكم خبر عن وزير التعليم العالى من جامعة عين شمس: إحنا فى تحدى صعب وحريصون على صحة الطلاب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أشاد الدكتور خالد عبد الغفار وزير التعليم العالى، بالإجراءات الاحترازية التى تنفذها جامعة عين شمس، تزامنا مع انطلاق امتحانات الفصل الدراسى الأول بالجامعات .

وتابع وزير التعليم العالى، فى تصريحات له خلال الجولة التفقدية لماراثون الامتحانات بجامعة عين شمس:"احنا فى تحدى مش سهل عشان نحافظ على صحة الطلاب وأسرهم، وعلى يقين أننا سنتخطى العام الدراسى على خير".

وأشار وزير التعليم العالى، إلى أن الوزارة تقدم دعما كبيرا لأعضاء هيئة التدريس والعاملين بالجامعات فى هذه الفترة لتحملهم المسئولية، قائلا: "فى الفترة الأخيرة تصدر المشهد طلاب كانوا يريدون النجاح من غير امتحانات والمشهد اليوم بجامعة عين شمس وحرص الطلاب على التواجد يعكس مدى تحمل الطلاب للمسئولية".

وتابع :"مرينا بتجربة اصعب من هذه التجربة فى ذورة الوباء العام الماضى ولابد من وعى وثقافة الطالب وضرورة أن يحمى نفسه".