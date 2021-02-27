شكرا لقرائتكم خبر عن دعاء الامتحان.. اعرف دعاء قبل وبعد الامتحانات وعند دخول اللجان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - دعاء الامتحان ودعاء المذاكرة ودعاء الحفظ أهم ما يبحث عنه الطلاب فى هذه الفترة، حيث انطلقت اليوم امتحانات الفصل الدراسى الأول لطلاب الصف الأول الثانوى إلكترونيا وطلاب عدد من الجامعات.





دعاء الامتحانوفيما يلى نقدم دعاء الامتحان وعدد من أدعية الامتحان التى تساعد الطالب على الاطمئنان والاستقرار النفسى قبل دخول اللجنة وأثناء الامتحان.

دعاء عند التوجه إلى الامتحان

اللهم انى توكلت عليك، وسلمت أمرى إليك، لا ملجأ ولا منجى منك إلا إليك.

دعاء عند دخول لجنة الامتحان:

ربّ ادخلنى مدخل صدق وأخرجنى مخرج صدق واجعل لى من لدنك سلطاناً نصيرا.

دعاء عند بداية الإجابة:

ربّ اشرح لى صدري، ويسّر لى أمري، واحلل عقدة من لسانى يفقه قولي، باسم الله الفتاح،

اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، فإنك إن شئت تجعل الصعب سهلا يا أرحم الراحمين.

دعاء عند تعسّر الإجابة:

لا إله إلا أنت سبحانك إنى كنت من الظالمين، يا حى يا قيوم برحمتك استغيث، ربّ انى مسنى الضر وانت ارحم الراحمين.

دعاء عند النسيان:

اللهم يا جامع الناس ليوم لا ريب فيه اجمعنى بضالتي.

أو رد على ضالتي

دعاء عند الانتهاء من الامتحان:

الحمد لله الذى هدانا لهذا وما كنا لنهتدى لولا أن هدانا الله.

ونذكر الطلاب بعدد من الأدعية قبل وبعد المذاكرة

دعاء قبل المذاكرة:

اللهم إنى اسألك فهم النبيين وحفظ المرسلين والملائكة المقربين.

اللهم اجعل ألسنتنا عامرة بذكرك، وقلوبنا بخشيتك، انك على كل شيء قدير وحسبنا الله ونعم الوكيل.

دعاء بعد المذاكرة:

اللهم انى استودعك ما قرأت وما حفظت وما تعلمت، فرده لى عند حاجتى إليه

انك على كل شيء قدير، وحسبنا الله ونعم الوكيل.