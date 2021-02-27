شكرا لقرائتكم خبر عن مدير سد الروصيرص : عدم الاتفاق على ملء سد النهضة يشكل خطورة على السودان والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - قال مدير سد الروصيرص السوداني، المهندس حامد محمد علي، إن غياب المعلومات والبيانات وعدم التوصل إلى اتفاق ملزم لملء وتشغيل سد النهضة الاثيوبى ، بسبب رفض الجانب الاثيوبي سيؤثر تأثيرا سلبيا كبيرا على تشغيل خزان الروصيرص فى السودان

وقالت وكالة الأنباء السودانية، إن خزان "الروصيرص" يعتمد في تشغيله على إيراد النهر الطبيعي، والآن سيعتمد على كميات النهر الواردة من سد النهضة وبالتالي غياب اتفاق ملزم ومرضي لجميع الجهات سيشكل خطورة كبيرة.

وأشارت الوكالة ، الي أهمية خزان الروصيرص الانتاجية والاقتصادية للسودان التي تتمثل في ري المشاريع الزراعية على امتداد النيل الأزرق والنيل الرئيسي وانتاج الطاقة الكهربائية بالإضافة إلى الثورة السمكية وزراعة الجروف عند انحسار المياه في بحيرة الخزان في فترة الصيف، كما يوفر الخزان العديد من الوظائف ويساهم في تنمية منطقة جنوب النيل الأزرق.

وفى تصريحات سابقة، قال وزير الري السوداني، الدكتور ياسر عباس، إن إعلان إثيوبيا ملء سد النهضة في يوليو القادم يشكل تهديداً مباشراً لتشغيل سد الروصيرص وبالتالي كل مشاريع الري ومحطات مياه الشرب والري في النيل الأزرق إلى مدينة عطبرة وما يقارب الــ 20 مليون نسمة مهددون بهذا الملء، وأضاف قائلا: " نأمل في التوصل إلى اتفاق قبل الملء الأول باعتباره مهددا خطيرا للأمن القومي السوداني " .