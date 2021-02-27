شكرا لقرائتكم خبر عن مد وقت امتحان العربى لأولى ثانوى حتى 12 ظهرًا و86% أدوا الامتحان إلكترونيا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - كشفت مصادر مسئولة أنه تم مد زمن امتحان اللغة العربية لطلاب الصف الأول الثانوى حتى 12 ظهرا، موضحة أن 86% أدوا الامتحان إلكترونيا مشيرة إلى أن مد الفترة الزمنية للامتحان حتى يحصل باقى الطلبة على فرصتهم.

وقالت مصادر مسئولة، إن المركز القومى للامتحانات والتقويم التربوى راجع مواصفات الورقة الامتحانية لامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى وقرر حذف جميع الأسئلة المقالية من مختلف المواد الدراسية والإبقاء فقط على الأسئلة (الاختيار من متعدد)، وسيكون عدد الأسئلة فى المادة يساوى عدد الدرجات المقررة للأسئلة الموضوعية فقط، ومراعاة التمثيل النسبى للمحتوى الدراسى لمادة فى الامتحانات.

ويؤدى طلاب الصف الأول الثانوى، اليوم السبت، امتحان الفصل الدراسى الأول فى مادتى العربى والأحياء إلكترونيا وورقيا لمن لم يتسلم التابلت، ويبدأ الامتحان العربى 9 صباحا حتى 10 ونصف لمدة 90 دقيقة، كما يبدأ اختبار الأحياء 11 ونصف لمدة 45 دقيقة.

وقالت مصادر مسئولة، إنه فى حالة سقوط الشبكة بامتحانات الصفين الأول والثانى الثانوى الإلكترونية، سنعيد الامتحان فى وقت لاحق للطالب.

‏ونبهت المدارس على الطلاب‏ ‏بضرورة استلام اكواد امتحانات الجلسات الامتحانية الخاصة بهم، من خلال موقع التسجيل الإلكترونى لاستمارة التقدم للامتحانات وكذلك التأكيد على استخدام هذه الأكواد بشكل شخصى لكل طالب أثناء أداء الامتحانات، موضحة أن طلاب الثانوى العام "الأول والثانى" لن تعقد لهم امتحانات مجمعة ولكن امتحان منفصل للمواد الدراسية.

‏كما شددت المدارس الثانوى على ضرورة تنبيه الطلاب بضرورة التوقيع فى كشوف الحضور لكل جلسة امتحانية، ‏على أن يقوم مسؤولو وحدات المعلومات بالمدارس بتسجيل غياب الطلاب إلكترونيا من خلال التطبيق المعد لذلك على الاستمارة الإلكترونية لبيانات الطلاب، وسيسمح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسى الخاص بكل مادة فقط أثناء الامتحان فى تلك المادة، وتعد كل مدرسة كشوف بأسماء الطلاب لكل فصل وقرين كل اسم الرقم المسلسل للتابلت ‏الخاص بالطالب، وكذلك الرقم القومى لتسهيل الدخول على منصة الامتحان الإلكترونى كما استعد الطلاب بشحن شريحة التابلت تحسبا لأى مشكلة فى الإنترنت الخاص بالمدرسة.