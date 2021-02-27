شكرا لقرائتكم خبر عن محافظ القليوبية يوجه بسرعة الانتهاء من تطوير شارعي فريد ندا وكورنيش بنها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تابع اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية السبت أعمال رصف شارع فريد ندا ببنها، حيث شدد المحافظ على ضرورة العمل بنظام 24 ساعة على مدار اليوم، والعمل أيضا في أيام العطلات الأسبوعية لسرعة الانتهاء من أعمال الرصف.

كما تابع المحافظ أعمال رصف الجزيرة الوسطى والأرصفة الجانبية ببلاط الإنترلوك، واستكمال أعمال الزراعة والتجميل.

وأعطى محافظ القليوبية تعليماته للقائمين على التنفيذ بالموقع بدفع الأعمال وسرعة الانتهاء من الرصف لتسهيل حركة مرور السيارات أمام المواطنين.

واستكمل المحافظ جولته الصباحية بمتابعة أعمال تطوير كورنيش مدينة بنها، حيث تابع أعمال رصف الكورنيش ببلاط الإنترلوك وتركيب برجولات وأماكن استراحات للمواطنين.

كما تابع محافظ القليوبية أعمال تركيب أعمدة الإنارة وزراعة الأشجار، مشددا على دفع الأعمال للبدء في رصف الطريق الرئيسي وانتهاء الأعمال تماما بكورنيش النيل ببنها.