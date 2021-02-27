شكرا لقرائتكم خبر عن إصلاح خط مياه الشرب بالحامول والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قام جمال يونس، رئيس مركز ومدينة الحامول، اليوم السبت، بمتابعة أعمال منطقة مياه الشرب والصرف الصحي بالحامول بقيادة مهندس وليد رمزي مدير منطقة مياه الشرب، وأحمد عبد الرازق رئيس الشبكات، حيث تم إصلاح خط المياه الرئيسي قطر ٥٠٠ زهر مرن بطريق المظلة ٣٦ وعودة المياه مرة أخرى للمنطقة.

وقدم رئيس المدينة الشكر للعمال والفنيين القائمين على عملية الإصلاح.