شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام طلاب أولى ثانوي بالدقهلية في امتحانات نصف العام وشكاوى من التابلت والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

انتظم طلاب الصف الأول الثانوى بمحافظة الدقهلية، اليوم، في أداء امتحان اللغة العربية ضمن امتحانات النصف الأول الدراسى وسط إجراءات احترازية مشددة لمواجهة فيروس كورونا.

واشتكى عدد كبير من الطلاب من فشلهم في الدخول على منصة وزارة التربية والتعليم بسبب ضعف شبكة الإنترنت بالمدارس رغم مرور نصف الوقت.

وأصدرت مديرية التعليم في الدقهلية منشورا على المدارس قالت فيه: «غير مسموح نهائيا للطلاب المستحقين لاستلام التابلت أداء الامتحان ورقيا ويؤدي الامتحان إلكترونيا فقط، وعند وجود مشكلة في تابلت الطالب يتم المحاولة مرارا وتكرارا لحل المشكلة وتتم الاستعانة بالمشرف التقني بالمدرسة إخصائي الـ it، أو إخصائي الدعم الفني، الموجودين بالمدرسة وذلك طوال مدة الامتحان حتى يتمكن الطالب من أداء الامتحان ويمكن الاستعانة بتابلت أحد العاملين بالمدرسة في حالة عدم إمكانية حل المشكلة على تابلت الطالب».

وأضافت: «في حالة عدم تمكن الطالب من أداء الامتحان الإلكترونى يتم تحرير محضر إثبات حالة ويذكر أن الطالب كان موجودا في المدرسة ولم يتمكن من أداء الامتحان إلكترونيا ويحدد سبب عدم تمكين الطالب من أداء الامتحان وتخطر غرفة العمليات ويسجل ضمن المشكلات على موقع الوزارة، ويتم توقيع الطلاب ضمن الحاضرين في كشف الحضور ويتم حصر الغياب وتسجيله على موقع الوزارة ويتم إخطار غرفة العمليات في نهاية اليوم بالمشكلات».

كانت جميع مدارس الدقهلية استعدت لأداء الامتحانات بتعقيم جميع الفصول والمعامل استعدادا لاستقبال الطلاب، كما تم نشر أجهزة كاشف الحرارة على أبواب المدارس لقياس درجة حرارة كل طالب تحسبا لأى إصابات.