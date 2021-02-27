محافظ القليوبية يتفقد لجان امتحانات الصف الأول الثانوي بمدارس بنها (صور)

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أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

تفقد عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية، السبت، سير امتحانات الفصل الدراسي الأول، للصف الأول الثانوى بمدارس بنها الثانوية الفندقية والشيماء الثانوية بنات والثانوية بنات بمدينة بنها، رافقه خلال الجولة المهندس على عبدالستار، رئيس مدينة بنها، وسماح السيد وكيل مديرية التربية والتعليم، والمهندس صادق السيد مدير عام التعليم الفني.

واطمأن المحافظ على انتظام سير الامتحانات بالمدرسة، وتوفير كافة المستلزمات الوقائية، وتطبيق جميع الإجراءات الاحترازية والوقائية على أبنائنا الطلاب خلال أدائهم امتحانات الفصل الدراسي الأول والحرص على سلامة الطلاب والمراقبين وتوفير الجو النفسى الملائم لأداء الامتحانات لسلامة الطلاب مع الحفاظ على الروح المعنوية لهم، مؤكدا ضرورة التعقيم والتطهير الدائم لكافة اللجان والمقرات قبل وبعد الامتحان، وارتداء الكمامات من قبل جميع الطلاب والعاملين والملاحظين واتخاذ كافة التدابير.

محافظ القليوبية يتفقد لجان امتحان الفصل الدراسي الاول بعدد من مدارس بمدينة بنها

محافظ القليوبية يتفقد لجان امتحان الفصل الدراسي الاول بعدد من مدارس بمدينة بنها

محافظ القليوبية يتفقد لجان امتحان الفصل الدراسي الاول بعدد من مدارس بمدينة بنها

محافظ القليوبية يتفقد لجان امتحان الفصل الدراسي الاول بعدد من مدارس بمدينة بنها

محافظ القليوبية يتفقد لجان امتحان الفصل الدراسي الاول بعدد من مدارس بمدينة بنها



وأشاد محافظ القليوبية بوعى المواطنين وأولياء أمور الطلاب والتزامهم بكافة الإجراءات والتدابير الوقائية بعدم التكدس والزحام أمام لجان الامتحان لمنع انتشار العدوى، حرصا على مصلحة الطلاب والجميع، مشيرا إلى أن المحافظة قامت بإجراءات احترازية ووقائية مشددة لتوفير أقصى درجات الأمان والسلامة للطلاب خلال أداء الامتحانات.

الجدير بالذكر أن عدد من يؤدون الامتحانات من طلاب الصف الأول الفندقي عدد 365 طالبا والصف الرابع 91 طالبا موزعين على 31 لجنة وعدد طلاب الصف الأول الثانوى 45684 موزعين على 2265 لجنة على مستوى مراكز ومدن المحافظة.