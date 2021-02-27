شكرا لقرائتكم خبر عن بدء امتحانات نصف العام بكليات جامعة الأزهر وسط إجراءات احترازية مشددة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور محمد الشربيني، نائب رئيس الجامعة لشؤون التعليم، بدء امتحانات الفصل الدراسي الأول بكليات جامعة الأزهر بالقاهرة والأقاليم، اليوم السبت.

من جانبه، أكد نائب رئيس الجامعة، وفقًا لبيان صحفي، التزام الجامعة التام بجميع الإجراءات الاحترازية، استعدادًا للامتحانات، وكذلك تفعصل دور لجان الأزمات، لمتابعة جميع الإجراءات، بما يضمن سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.