شكرا لقرائتكم خبر عن تداول 6400 طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت هيئة موانئ البحر الأحمر، اليوم السبت، أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 7سفن وتم تداول 6400 طن بضائع و492 شاحنة، حيث شملت حركة الواردات 750 طن بضائع و274 شاحنة فيما شملت حركة الصادرات 5650 طن بضائع و(218) شاحنة.

يستعد ميناء سفاجا اليوم السبت لاستقبال السفينتين أمل وبوسيدون اكسبريس بينما غادرت الميناء بالأمس السفينة بوسيدون إكسبريس، كما يشهد ميناء نويبع رحلات مكوكية (وصول وسفر) للسفينتين آيلة وبريدج.