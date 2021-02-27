شكرا لقرائتكم خبر عن انتظام طلاب جامعة المنصورة في امتحانات الترم الأول وسط إجراءات احترازية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأ طلاب جامعة المنصورة ، اليوم، امتحانات الفصل الدراسى الأول والمؤجلة قبل إجازة نصف العام وسط إجراءات احترازية لمواجهة انتشار فيروس كورونا.

ووضعت جامعة المنصورة عدة إجراءات لاستقبال الطلاب وقياس درجات الحرارة لكل طالب قبل بدء الإمتحان، حيث تم تحديد عدة منافذ بالكليات لاستقبال الطلاب قبل موعد اللجنة بساعة لعدم حدوث أي تزاحم، كما تم عمل مسار إجباري لدخول الطلاب للجان، ومسار إجباري للخروج حتى خارج الكلية، لعدم وجود تجمعات نهائيًّا داخل الكلية سواء قبل أو بعد الامتحان، مع وجود بوابات تعقيم أمام وبداخل كافة مقار وصالات الامتحانات، مع الالتزام الكامل بإجراء الكشف بأجهزة قياس درجات الحرارة لكل من يدخل من هذه البوابات. كما قام أفراد الأمن بتوجيه الملاحظين والعمال بارتداء كمامات وقفازات بالإضافة إلى قياس حراراتهم كل فترة من فترات الامتحان على مدار اليوم بمكان مخصص داخل الكلية مستقل بعيداً عن أماكن الطلاب.

ومنعت الكليات دخول أى طلاب أو ملاحظين بدون كمامات، مع التوجيه بالالتزام التام بارتدائها طوال فترة الامتحان.