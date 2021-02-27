شكرا لقرائتكم خبر عن البيئة: تركيب أول محطة رصد لقياس مستوى ملوثات الهواء في بورسعيد والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلنت الدكتورة ياسمين فؤاد، وزيرة البيئة، إنشاء وتركيب أول محطة رصد لحظية متكاملة لرصد ملوثات الهواء المحيط داخل ميناء بورسعيد بحي الشرق بمحافظة بورسعيد، وذلك بالتنسيق والتعاون مع الهيئة الاقتصادية لقناة السويس.

يهدف إنشاء المحطة إلى استكمال أعمال التوسع في نطاق الشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط لتشمل المناطق السكانية المختلفة على مستوى الجمهورية، ليصبح عدد محطات الرصد بالشبكة القومية لرصد ملوثات الهواء المحيط 109 محطات على مستوى الجمهورية.

وبهذا فقد تم تخطى المستهدف تحقيقه لمحطات رصد تلوث الهواء وفقا لخطة التنمية المستدامة ٢٠٣٠ وفى إطار العام المالى ٢٠٢٠- ٢٠٢١ حيث تم تحقيق نسبة أعلى من المستهدف فى هذا المجال.