شكرا لقرائتكم خبر عن صحة قنا تنظم قافلة طبية بالبحري قامولا بمركز نقادة غدًا والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أعلن الدكتور راجي تاوضروس صالح وكيل وزارة الصحة في قنا أن إدارة القوافل الطبية بمديرية الصحة ستنفذ قافلة طبية بالبحري قامولا بنقادة غدا الأحد وبعد غد الاثنين.

وأوضح وكيل وزارة الصحة في قنا أن القافلة ستقدم تخصصات الجراحة والباطنة والأطفال النساء وتنظيم الأسرة، جلدية، مع إجراء كافة التحاليل وصرف الأدوية بالمجان.

وأهاب وكيل وزارة الصحة في قنا المواطنين بالتوجه إلى القافلة للكشف والاطمئنان.