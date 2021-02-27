شكرا لقرائتكم خبر عن نائب محافظ القليوبية تبحث مع «التخطيط» تدريب العاملين بالمراكز التكنولوجية والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

عقدت الدكتورة إيمان ريان نائب محافظ القليوبية اجتماعا بمجلس مدينة قليوب، بحضور اللواء محمد عزى المشرف على مشروع تطوير المحليات بوزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية، والعميد ضياء الشريف مدير مشروع المراكز التكنولوجية بوزارة التخطيط، في إطار التعاون المثمر والبناء بين وزارة التخطيط والتنمية الاقتصادية ومحافظة القليوبية في مجال تطوير أداء خدمات المواطنين، وذلك بناء على تعليمات اللواء عبدالحميد الهجان محافظ القليوبية.

وقال بيان صحفي، السبت، إن الاجتماع ناقش الحصول على الخدمات الحكومية «المحليات»، بصورة متميزة وعاجلة، وفصل مقدم الخدمة عن طالبها، وتحسين أسلوب الرقابة وتوفير قواعد البيانات وتحسين ظروف العمل للعاملين ورفع كفاءة الأداء، وذلك من خلال المراكز التكنولوجية بالمحافظة، وزيادة عدد المراكز بها، والتأكيد على تقديم أفضل خدمة للمواطن.

وبحث الاجتماع، الذي حضره أحمد سعيد، والسيد أبوالمجد، نائبا رئيس المدينة، ومديرو إدارات مجلس المدينة، الوقوف على التدريب على التطبيقات الجارية بالمركز التكنولوجى بمجلس المدينة من خلال التدريب الفعلى على المنظومة، كما تناول الاجتماع أيضًا كافة الاستفسارات بشأن العمل بالمركز التكنولوجى.