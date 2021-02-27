شكرا لقرائتكم خبر عن برامج جديدة لتنمية مواهب ومهارات الطلاب على قناة «مدرستنا».. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

بدأت قناة «مدرستنا» التعليمية بث عدة برامج قصيرة وجديدة، تهدف لتنمية مواهب الطلاب وتشجيعهم على الابتكار بأساليب شيقة.

وتعرض القناة فقرات تنويرية عن موضوعات مختلفة منها قصص نجاح لمشاهير في مجالات متنوعة ليكونوا مثلا أعلى ونموذجا يقتدي به الطلاب مثل مجدى يعقوب ومحمد صلاح وغاندي.

وأيضا تفتح «مدرستنا» الباب أمام المواهب الفنية التي يحب الأطفال إظهارها ويحتاجون إلى مجال للتنفيس عن قدراتهم سواء في الرسم أو ابتكار الأشكال والزينة واللعب الورقية، كما حرصت القناة على تشجيع الطلاب خاصة محبي العلوم على فهم المواد والتجارب الكيميائية المعقدة بطرق سهلة من خلال برنامج «المختبر» الذي يتيح لهم رؤية التجارب الحقيقية وفهم التفاعلات الكيميائية.

ويعاني أولياء الأمور مع أبنائهم الطلاب في تصحيح العديد من المعلومات المغلوطة والعادات والسلوكيات الخاطئة لذا تخصص مدرستنا فقرة «معلومة مفيدة» لحثهم على القيام بالأمور بطريقة صحيحة مثل النوم وتناول الطعام ولعب الرياضة.

وتتيح القناة أيضا فقرة لتعليم الأطفال كيفية تحضير طعامهم «اعمل أكلك»، وتقدم لهم يوميا أكلات صحية ومفيدة للجسم والعقل، وتكشف لهم أيضا طرق وأسرار تصنيع المواد الغذائية في برنامج «صنع في مصر».