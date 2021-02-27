شكرا لقرائتكم خبر عن برامج جديدة لتنمية مواهب ومهارات الطلاب على قناة «مدرستنا».. تعرف عليها والان نبدء بالتفاصيل
أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار
بدأت قناة «مدرستنا» التعليمية بث عدة برامج قصيرة وجديدة، تهدف لتنمية مواهب الطلاب وتشجيعهم على الابتكار بأساليب شيقة.
وتعرض القناة فقرات تنويرية عن موضوعات مختلفة منها قصص نجاح لمشاهير في مجالات متنوعة ليكونوا مثلا أعلى ونموذجا يقتدي به الطلاب مثل مجدى يعقوب ومحمد صلاح وغاندي.
وأيضا تفتح «مدرستنا» الباب أمام المواهب الفنية التي يحب الأطفال إظهارها ويحتاجون إلى مجال للتنفيس عن قدراتهم سواء في الرسم أو ابتكار الأشكال والزينة واللعب الورقية، كما حرصت القناة على تشجيع الطلاب خاصة محبي العلوم على فهم المواد والتجارب الكيميائية المعقدة بطرق سهلة من خلال برنامج «المختبر» الذي يتيح لهم رؤية التجارب الحقيقية وفهم التفاعلات الكيميائية.
ويعاني أولياء الأمور مع أبنائهم الطلاب في تصحيح العديد من المعلومات المغلوطة والعادات والسلوكيات الخاطئة لذا تخصص مدرستنا فقرة «معلومة مفيدة» لحثهم على القيام بالأمور بطريقة صحيحة مثل النوم وتناول الطعام ولعب الرياضة.
وتتيح القناة أيضا فقرة لتعليم الأطفال كيفية تحضير طعامهم «اعمل أكلك»، وتقدم لهم يوميا أكلات صحية ومفيدة للجسم والعقل، وتكشف لهم أيضا طرق وأسرار تصنيع المواد الغذائية في برنامج «صنع في مصر».
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