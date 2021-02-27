شكرا لقرائتكم خبر عن إجراء امتحانات الصف الأول الثانوي بشمال سيناء وسط إجراءات احترازية مشددة والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قالت مديرية التربية والتعليم بشمال سيناء إنه يتم إجراء امتحانات الصف الأول الثانوي العام وسط إجراءات احترازية مشددة لمجابهة فيروس كورونا المستجد.

وأكد حمزة رضوان، وكيل وزارة التربية والتعليم بشمال سيناء، على قيام الطلبة بأداء امتحان اللغة العربية إلكترونيًا في المدارس عن طريق الجهاز اللوحي «التابلت».

أضاف رضوان أنه يؤدي الامتحانات بالصف الأول الثانوي، عدد 3680 طالبًا وطالبة في 29 مدرسة ثانوية، على مستوي المحافظة.. معلنًا عن توقيع الكشف الطبي على الطلبة عن طريق الكواشف الحرارية واتباع الإجراءات الاحترازية ودخول الطلبة إلى لجان الامتحانات بالكمامة الواقية.

أشار رضوان إلى تشكيل غرفة عمليات رئيسية في ديوان عام المديرية بالعريش وغرف عمليات فرعية في الإدارات التعليمية لمتابعة سير الامتحانات والتنسيق مع غرفة عمليات الوزارة والمحافظة، بجانب تخصيص فريق من إدارة التطوير التكتولوجي للدعم الفني وحل المشكلات التقنية الطارئة.