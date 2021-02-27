شكرا لقرائتكم خبر عن جراحة دقيقة لطفل مصاب بمتلازمة العظام المتحجرة بمستشفى بئر العبد المركزي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

أجرى فريق طبي من أطباء البروتوكول بالتعاون مع أطباء مستشفى بئر العبد المركزي جراحة دقيقة لطفل مصاب بمتلازمة العظام المتحجرة، وذلك في غرفة العمليات بالمستشفى.

وقال الدكتور تامر حمدي، مدير عام مستشفى بئر العبد المركزي إن الفريق برئاسة الدكتور محمد سلامه حمدى، مدرس واستشارى جراحة العظام وكسور الحوض والمفاصل في جامعة القاهرة، ويضم كلا من الدكتور محمود الوكيل مدرس واستشاري التخدير بجامعة القاهرة، والدكتور محمد العدوى، إخصائى جراحة العظام بمستشفى بئر العبد المركزي، وابراهيم خالد، فنى العظام بمستشفى بئر العبد، هادى منصور، فنى عظام بمستشفى بئر العبد، بجانب هيئة التمريض وإخصائي الأشعة بالمستشفى.

أضاف حمدي أن الفريق الطبى أجرى جراحة عاجلة لطفل مصاب بضمور بالمخ ومتلازمة العظم الصخرى وورم بالعظام بالطرف المصاب، حيث تم تثبيت الكسر بواسطه شريحة ومسامير ذاتية الغلق، مشيرًا إلى أن حالة الطفل مستقرة عقب إجراء العملية.

أشار مدير عام مستشفى بئر العبد المركزي إلى أنه تعتبر متلازمة العظام المتحجرة من الأمراض الوراثية التي تنتقل بصفه متنحية، ويحدث نتيجة اعتلال في الخلايا التي تتخلص من العظم القديم الموجودة في نخاع العظام ويعتبر من الأمراض النادرة، ومعدل إصابته هو واحد من كل مائتي ألف طفل، والمصابون بالمرض يعانون بشكل رئيسي من الآلام في العظام والإصابة بكسور متعددة.