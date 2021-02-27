شكرا لقرائتكم خبر عن مشاكل تقنية بامتحان الصف الأول الثانوي والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

شكا عدد من أولياء أمور طلاب الصف الأول الثانوي من وجود مشكلات تقنية على التابلت وعدم الوصول لمنصة الامتحانات.

وقال أولياء أمور الطلاب إن هناك عطل بشبكة الإنترنت داخل المدارس وبشريحة الإنترنت الخاصة بالتابلت.

وأكد أولياء الأمور أن هناك حالة من القلق تسيطر على الطلاب لمرور نصف وقت الامتحان دون حل المشكلة مطالبين وزارة التربية والتعليم بالتدخل لحلها.

ويسمح للطلاب باصطحاب الكتاب المدرسي داخل اللجنة والاستعانة به خلال الامتحان الذي يعقد بنظام open book.

وانتهت المديريات التعليمية من تعقييم لجان الامتحانات قبل وصول الطللب لمواجهه انتشار فيروس كورونا المستجد.

وتستمر امتحانات الفصل الدراسي الأول لطلاب الصف الأول والثاني الثانوي حتى 11 مارس المقبل.

وخصصت المدارس الثانوية فرقا طبية بالتعاون مع مديرية التربية والتعليم والصحة، فرقا طبية تقوم بتطبيق الكشف الحراري على طلاب الصف الأول الثانوي قبل دخول لجان الامتحانات.

وتقيس الفرق الطبية درجة حرارة الطلاب باستخدام أجهزة الكشف الحراري واستبعاد أي طالب حرارته مرتفعة ومنعه من دخول اللجنة وتحرير محضر بحالته الصحية بعد الكشف عليه لضمان حقه في تأجيل الامتحانات من عدمه.