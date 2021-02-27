شكرا لقرائتكم خبر عن الأوقاف تعلن قرارها النهائي بشأن صلاة التراويح في رمضان بالمساجد (التفاصيل) والان نبدء بالتفاصيل

أبو ظبي - بواسطة نهى اسماعيل - اشترك لتصلك أهم الأخبار

قال وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد، الدكتور نوح العيسوي، إن صلاة القيام في شهر رمضان المقبل ستقام وفق الضوابط الاحترازية في المساجد التي تقام فيها صلاة الجمعة.

وأضاف وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد نوح العيسوي، اليوم السبت، أنه مع الالتزام بجميع الضوابط والإجراءات الاحترازية ومراعاة مسافات التباعد ستقام صلاة القيام في رمضان في المساجد التي تقام بها الجمعة، وذلك للصلاة فقط دون السماح بأي موائد إفطار، أو إقامة اعتكاف.

إضافة إلى استمرار عدم السماح بفتح الأضرحة أو دورات المياه أو دور المناسبات، وبمراعاة كافة الضوابط القائمة والالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية والوقائية، وتكثيف عمليات النظافة والتعقيم المستمرين.

ولفت وكيل وزارة الأوقاف لشؤون المساجد، أنه لا حرج على الإطلاق على من صلى التراويح في بيته، بل إن ذلك يستحب في الظروف التي نحن فيها، للإسهام في تحقيق التباعد وتخفيف أوقات الاجتماع في مكان واحد، سائلين الله عز وجل أن يبلغنا رمضان بخير وأن يعجل برفع البلاء عن البلاد والعباد وعن مصرنا العزيزة وسائر بلاد العالمين .