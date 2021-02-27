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شكرا لقرائتكم خبر عن الحكومة تعلن إنهاء الهيكل الخرسانى لـ15 برجا بالمنطقة الشاطئية فى العلمين الجديدة والان مع تفاصيل الخبر
وأوضحت، أنه تم الانتهاء من أعمال تشطيبات الجزء الشاطئي، بمشروع الممشي السياحي، والذى يبلغ طوله 7 كم، والمرحلة الأولى منه 750 متراً، بينما تم الانتهاء من أعمال الخرسانات، بالمنطقة الترفيهية، والتى تتوسط منطقة الأبراج الشاطئية، وتطل على البحر مباشرة، وتضم جراجا يسع 3 آلاف سيارة، وعددا من المحال، وبلغت نسبة أعمال التشطيبات والإلكتروميكانيكا وتنسيق الموقع بها، 80 %.
وأضافت: أنه جارٍ تنفيذ المدينة التراثية، والمُقامة على مساحة 260 فدانا، وبلغت نسبة الإنجاز الكلي 65 %، ويبلغ إجمالى عدد المنشآت بالمدينة حوالى 70 منشأة، وتشمل (البحيرة الرئيسية – الحديقة المركزية – المسجد – الكنيسة – المسرح الرومانى – الأوبرا – المبانى التجارية والفندقية فى الحى القديم – مجمع السينمات).
وأشارت، إلى أن نسبة إنجاز الأعمال بمنطقة الداون تاون، تجاوزت 70 %، والتى تضم 40 عمارة بها 1320 وحدة، بمواصفات تشطيب الإسكان فوق المتميز، وبمساحات تتراوح بين 90 مترا مسطحا بخلاف الحديقة، و300 متر مسطح لوحدات (Tawin House) بالروف، مضيفاً أنه جارٍ تنفيذ 80 عمارة (1920 وحدة) بمشروع الإسكـان المتميز، وبلغت نسبة الإنجاز الإجمالية 85 %، بجانب تنفيذ 4096 وحدة (128 عمارة) بمشروع "سكن مصر" وبلغت نسبة الإنجاز 70 %.
مدينة العلمين الجديدة