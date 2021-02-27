شكرا لقرائتكم خبر عن بث مباشر.. إجراءات بجامعة القاهرة للوقاية من كورونا باليوم الأول للامتحانات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أجرى تلفزيون الخليج 365 بثا مباشرا منذ قليل عن إجراءات جامعة القاهرة الاحترازية للوقاية من فيروس كورونا، وذلك خلال دخول الطلاب اليوم الأول من امتحانات الفصل الدراسى الأول التى تنطلق اليوم السبت.

ووضعت جامعة القاهرة مجموعة من الضوابط الإجرائية للوقاية من كورونا بداية من التشديد على الطلاب بالدخول بالكمامة الطبية، إضافة إلى الاستعانة بالكواشف الحرارية ثم المرور الإجباري من كبائن التعقيم قبل الدخول الى الحرم الجامعى .

وشدد المجلس الأعلى للجامعات على الالتزام بكافة الإجراءات الاحترازية وتفعيل دور لجان الأزمات بالجامعات والمعاهد؛ لمتابعة كافة الإجراءات وضمان سلامة الطلاب وأعضاء هيئة التدريس والعاملين.

وتجرى امتحانات الفصل الدراسى الأول فى ظل إجراءات احترازية مشددة، تتواكب مع حالة الاستنفار الشاملة من كافة مؤسسات الدولة، وشملت الإجراءات الاحترازية ضرورة وجود عدة منافذ بالكليات لاستقبال الطلاب صباح يوم الامتحان قبل موعد اللجنة بساعة لعدم حدوث أى تزاحم، وتوفر الكليات على تلك المنافذ (كاشف حرارة، كمامات، معقم ومطهر).

كما شملت الإجراءات الاحترازية، ضرورة عمل مسار إجبارى لدخول الطلاب للجان، ومسار إجبارى للخروج حتى خارج الكلية؛ لعدم وجود تجمعات نهائيًّا داخل الكلية سواء قبل أو بعد الامتحان، ووجود بوابات تعقيم أمام وبداخل كافة مقار وصالات الامتحانات، مع الالتزام الكامل بإجراء الكشف بأجهزة قياس درجات الحرارة لكل من يدخل من هذه البوابات، بالإضافة تكليف أفراد الأمن الإدارى بإلزام الطلاب بخريطة المسار الإجبارى بالدخول والخروج.















































































