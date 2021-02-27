شكرا لقرائتكم خبر عن جدول امتحانات الصف الاول الثانوى. . بدأت اليوم وتنتهى 8 مارس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - جدول امتحانات الصف الاول الثانوي

جدول امتحانات الصف الأول الثانوي. . ينشر ”الخليج 365” فى السطور التالية جدول الامتحان إلكترونيا فى المدارس الثانوى، لطلاب الصف الأول الثانوى حيث يؤدى الطلاب اليوم السبت 27 فبراير امتحان العربى والأحياء، ويبدأ الامتحان العربى 9 صباحا حتى 10 ونصف لمدة 90 دقيقة.





ويبدأ اختبار الأحياء 11 ونصف لمدة 45 دقيقة، ويؤدى الإثنين 1 مارس اللغة الأجنبية الأولى والجغرافيا ومدة امتحان اللغة الأولى 75 دقيقة، كما أن مدة امتحان الجغرافيا 45 دقيقة، وفى يوم الأربعاء 3 مارس المقبل الرياضيات واللغة الثانية وزمن الإجابة عن امتحان الرياضيات 90 دقيقة ووقت الإجابة عن اللغة الثانية 45 دقيقة.

ويمتحن الطلاب يوم السبت 6 مارس الفلسفة والمنطق والفيزياء ويتم الإجابة عن كل امتحان فى 45 دقيقة، وفى 8 مارس آخر يوم فى الامتحانات تاريخ وكيمياء، لكل مادة مخصص لها وقت إجابة 45 دقيقة.

وشددت مصادر على جميع الطلاب مراعاة زمن الإجابة لكل مادة وتطبيق كافة الاجراءات الاحترازية فى اللجان، و تعقد الامتحانات إلكترونيا بالمدارس بلجان مراقبة ومؤمنة.