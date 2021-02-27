شكرا لقرائتكم خبر عن تحصيل 176 ألف مستحقات مالية لعامل مصرى بإيطاليا والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - سامية سيد - أعلن مكتب التمثيل العمالي التابع بالقنصلية العامة بميلانو - إيطاليا نجح في تحصيل باقي المستحقات المالية للعامل المصري "م.أ.م.ه" من تسوية مستحقاته مع صاحب العمل مصرى من الفيوم ويدعى "ك.ع.س. أ." بلغت 4000 يورو، أي ما يوازي 176 ألف جنيه مصري تقريبا.

وتم تكليف مكتب التمثيل العمالي بالقنصلية العامة بميلانو - إيطاليا بمتابعة شكوي العامل المذكور من محافظة الدقهلية لحصوله على مستحقاته المالية لدى صاحب العمل، وذلك فى إطار الحفاظ على حقوق العمالة المصرية فى الخارج وحل مشاكلها.

وأكد الملحق العمالى مجدي سيد حسنين رئيس مكتب التمثيل العمالى بميلانو، أنه بالمتابعة والتواصل المستمر مع صاحب العمل المذكور استطاع المكتب حل النزاع بينهما وديا، حيث قام صاحب العمل بسداد 2000 يورو للعمل فورا وتعهد بسداد 2000 يورو خلال مارس 2021.

وقدم المواطن الشكر لمكتب التمثيل العمالى على سرعة الاستجابة لشكواه.